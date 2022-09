Email it

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mantuvo una reunión con una delegación de la junta directiva de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), encabezada por su presidente Rafael Blanco, en la que destacó que ese sector ha sido el de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana durante este año, convirtiéndose así en una espina dorsal del gran proceso de recuperación que está experimentando el país tras la pandemia y los efectos del actual conflicto bélico en Ucrania.

En este sentido, Valdez Albizu indicó que este sector aportó 1.8 puntos porcentuales en la expansión promedio de 5.5% registrada por la economía en el periodo enero-julio 2022, es decir, la tercera parte del crecimiento experimentado en los primeros siete meses, con un incremento en su valor agregado real de 32.9%.

Asimismo, el gobernador señaló que este notable desempeño responde a la llegada de 4,282,207 millones viajeros en enero-julio del presente año, para un aumento de 1,820,577 pasajeros (74.0 %) con respecto al mismo período de 2021, destacándose de manera particular el récord histórico para un mes con la llegada de 735,064 turistas en julio de 2022. Se destaca que esta tendencia favorable se reflejó nuevamente en los pasajeros no residentes recibidos en el mes de agosto de 2022, alcanzando la notable cifra de 621,953 turistas, siendo el mejor mes de agosto de toda la serie estadística, de acuerdo a los datos anunciados por el ministro de Turismo, David Collado. De esta manera, se acumuló una llegada 4.9 millones de viajeros no residentes en los últimos 8 meses del presente año.

Valdez Albizu precisó que los ingresos de divisas por turismo, los cuales alcanzaron US$5,759.1 millones en enero-agosto 2022, junto a la entrada de US$6,518.8 millones por concepto de remesas en dicho período, contribuyen significativamente a mantener un saldo sostenible en la cuenta corriente de la balanza de pagos y al mantenimiento de la estabilidad cambiaria, elemento importante para generar certidumbre en los agentes económicos. Añadió que un 31% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del año 2021, es decir, unos US$960 millones, se destinaron principalmente a la ampliación y remodelación de la infraestructura turística, esperándose un valor cercano a los US$1,000 millones por este concepto en dicho sector al cierre de 2022.

Los directivos de ASONAHORES calificaron como “sorprendente” la recuperación que se experimenta en el turismo de la República Dominicana, “debiéndose en buena medida a la labor realizada por el Gobierno, y más concretamente por la estrategia desarrollada en todos los mercados por el Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado”. Igualmente, destacaron la importancia de las medidas monetarias implementadas en la pandemia para ofrecer facilidades al sector privado y a los hogares, a través del sistema financiero.

Los representantes del sector manifestaron que los inversionistas extranjeros, especialmente los hoteleros, elogian el tratamiento recibido en la República Dominicana por parte del Gobierno y las facilidades crediticias que otorgó el Banco Central a través del sistema financiero para el sostenimiento del sector en los momentos difíciles.

El gobernador recordó que, a través de las medidas que dispuso la Junta Monetaria, se pusieron a disposición US$600 millones en recursos financieros con un interés de hasta el 8% para el sector turístico, lo que supuso una gran ayuda para el mantenimiento de sus empresas y la conservación de los puestos de trabajo.

A ese respecto, Valdez Albizu señaló que las estimaciones preliminares de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) para el trimestre abril – junio 2022 arrojaron que el total de ocupados en la actividad económica de hoteles, bares y restaurantes alcanzó 363,334 personas, nivel superior a los 300,996 ocupados netos de igual periodo del 2021.

Junto a Rafael Blanco, estuvieron por ASONAHORES Andrés Marranzini, vicepresidente ejecutivo, y Javier Tejada, director de la Junta de Directores. El gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres, el subgerente de políticas monetaria, cambiaria y financiera, Joel Tejeda, el subgerente de cuentas nacionales, Ramón González, y la directora de cuentas nacionales, Elina Rosario.