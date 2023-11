En un anuncio realizado ayer, el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó sobre la decisión del Gobierno de la República Dominicana de reducir los precios de los combustibles.



Conjuntamente, se informó del mantenimiento de los subsidios que han sido fundamentales para garantizar la estabilidad económica y la tranquilidad de los hogares del país. Sin embargo, el Gobierno no dijo cuánto dinero –en total- está disponiendo como subsidio para la semana del 11 al 17 de noviembre.



“Para esta semana se mantendrán, como se planificó en el presupuesto, el subsidio principalmente, al gasoil regular en 35.26 pesos por galón y el gasoil óptimo en 27.73 por galón”, señaló el viceministro, sin proporcionar detalles específicos sobre el monto total subvencionado. Pérez Fermín aseguró que no habrá variaciones en los precios esta semana, reafirmando el compromiso del gobierno con la estabilidad económica de las familias dominicanas.



Este anuncio se enmarca en el contexto internacional del mercado de hidrocarburos, donde los subsidios han sido una herramienta clave para mitigar las fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles. Hace poco más de dos años, el presidente Luis Abinader lanzó el plan de subsidio a los combustibles como medida para aliviar la carga financiera de los ciudadanos.



“Este esfuerzo representa un compromiso firme con la estabilidad económica de las familias dominicanas, para que no se vean afectadas por las fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles. Reiteramos una vez más, que seguimos trabajando incansablemente para que los precios de los combustibles sean justos y estables para ustedes”, añadió Pérez Fermín.



Del 11 al 17 de noviembre de 2023 los precios son estos: La gasolina premium se venderá a RD$293.10 por galón, manteniendo su precio, al igual que la gasolina regular a RD$274.50 por galón, el gasoil regular a RD$221.60 por galón y el gasoil óptimo a RD$239.10 por galón. Se anunciaron reducciones en los precios de otros combustibles, como el avtur que baja RD$0.63 a RD$217.72 por galón, el kerosene que disminuye RD$1.10 a RD$249.20 por galón, el fuel oil #6 que baja RD$0.42 a RD$155.10 por galón, el fuel oil 1%S que baja RD$0.11 a RD$173.79 por galón, mientras que el gas licuado de petróleo se mantiene en RD$132.60 por galón y el gas natural en RD$43.97 por metro cúbico.



En el contexto de la semana del 4 al 10 de noviembre, el Gobierno había reiterado sus esfuerzos para evitar el impacto de las alzas internacionales.

Crudo cerró la jornada con una subida de 1.9%

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer viernes con una subida del 1.9%, hasta US$77.17 el barril, pero registró su tercera pérdida semanal consecutiva.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuro de WTI para entrega en diciembre ganaron 1.43 dólares con respecto al día anterior.



Durante la semana, los precios del oro negro perdieron casi un 4.2%.