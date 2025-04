Wall Street cerró este lunes en terreno mixto, con los inversores pendientes de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, que entrarán en vigor mañana.



Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, avanzó un 1 %, hasta 42,001 unidades; el selectivo S&P 500 creció un 0.55 %, hasta 5,611 puntos, y el tecnológico Nasdaq bajó un 0.14 %, hasta 17,299 enteros.



La política arancelaria del presidente de EE.UU. Donald Trump, afronta el próximo 2 de abril -“Día de la Liberación”, según lo ha llamado el presidente- una jornada clave, ya que está previsto que entren en vigor una serie de gravámenes a distintos productos importados.



Ese día se implantará un arancel del 25 % para todos los automóviles importados por EE.UU., así como para los componentes no fabricados en EE. UU. y tampoco en México y Canadá.



Además, EEUU anunció el 13 de febrero la imposición de aranceles “recíprocos” a países que gravan los productos estadounidenses que deberían aplicarse desde el 2 de abril.



Sin embargo, este tipo de aranceles no están definidos y son difíciles de precisar porque, según la Casa Blanca, serán distintos para cada uno de los socios comerciales de EE.UU.



El analista Tom Essaye señala en su informe diario Sevens Report que esta semana será “crucial” para los mercados, “ya que la incertidumbre se ha apoderado de los inversores” en el primer trimestre de 2025.



Según Essaye, cualquier nueva escalada de las tensiones comerciales -especialmente con China, Europa, México y Canadá- sería “claramente negativa” para las acciones, e incluso si no hay un mayor deterioro de la guerra comercial, “los inversores son muy impacientes cuando se trata de incertidumbre”.