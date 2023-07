Las zonas francas dominicanas tienen no solo una elevada diversidad de productos, sino también muchos defensores de ese modelo.



Es un modelo que ha funcionado, que se encamina a robustecerse y a aportar mucho más a la economía nacional. Así lo ven los principales ejecutivos de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), quienes resaltan el impacto significativo en la composición del Producto Interno Bruto (PIB).



Ese impacto, según José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de Adozona, se expresa a través de los salarios que se pagan, vía las compras locales y las retenciones realizadas a empleados.



“Esos son como los pagos directos que hace zonas francas en la economía. Y a eso usted le añade lo que es el impacto indirecto, porque el dinero que reciben los empleados en las empresas de zonas francas, por ejemplo, luego va dirigido a compras diversas, como en las ferreterías y otros”, explicó.



Dijo que eso genera a su vez más negocios y más empleos, en este caso, indirectos. “Y debo decir que por cada peso de incentivo o de gasto tributario estimado, recibe catorce pesos de forma indirecta”, indicó el vicepresidente ejecutivo de Adozona.



Hay que aclarar que a zonas francas no se les da un centavo, sino que lo que se les proporciona es un régimen de trabajo con unas exenciones y se calcula un gasto tributario equis, que de hecho se está revisando a la baja”, indicó Torres.



Asegura que la mejor inversión que puede hacer un país son las zonas francas. ¿Qué negocio le da a un país un retorno de catorce por uno?, se preguntó. Y agregó: “Por eso, para nosotros, como país debe ser un reto contar con más empresas de zonas francas”.



Torres aborda el tema junto a José Tomás Contreras, pasado presidente de Adozona, cuando ambos acudieron a la Entrevista Especial elCaribe-CDN, acompañando al actual presidente de la organización, Luis José Bonilla.



Cada uno se encargó de dejar por sentado que las zonas francas son resilientes. “Eso se comprobó con la pandemia, un difícil momento en el que las zonas francas demostraron la fortaleza que poseen, aún en situaciones adversas”, expuso Torres.



Rememoró que las empresas del ramo nunca apagaron, sobre todo las de dispositivos médicos. “No apagaron nunca, y en el caso de las que fabrican dispositivos médicos no lo hicieron por razones obvias, porque son un sector crítico en momentos así”, sostuvo.



Captación de inversiones, promoción



elCaribe le preguntó al presidente de Adozona qué se hace para atraer mayor inversión a la República Dominicana. “Hay una expresión que lo define todo… Y es cómo podemos nosotros hacer una promoción efectiva para aprovechar el Nearshoring, que, sea lo que fuere, viene, se para, va a durar un tiempo y eventualmente será aprovechado por otros países, o simplemente se va y difícilmente regrese a dar la oportunidad (..)”, planteó.



Del universo de empleados en zonas francas el 52 % lo compone el género femenino, y partiendo de lo externado por José Tomás Contreras, en términos generales, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) debería enfocarse más en el otorgamiento de becas relacionadas a las ciencias de la ingeniería, que dominan la demanda de lo que hay y de lo que se quisiera en el futuro.

“El Mescyt debe hacer una selección de becas”

“Si aquí no se producen talentos, de nada nos sirve. Sin detrimento de las carreras de abogacía, médicos, periodistas… Nada de eso se emplea en zonas francas. A mí me llueven los currículos de gente, inclusive relacionada a mí, o que saben que yo administro el parque de Haina, pero cuando yo los abro, si no dice ingeniería, ni me molesto”.



José Tomás Contreras resaltó el trabajo realizado por el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), alineado con los requerimientos de la actividad zonafranquera.



“Hay esfuerzos tangibles del Infotep, que dan sus frutos para lo que es el abanico de nosotros. Ahora, donde no hemos tenido buenos resultados, es con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y lo decimos, porque no es el Ministerio de Eduación; éste se encarga de la educación básica. Es en el Mescyt donde ha estado el vacío, porque tiene una cantidad de becas anuales y puede hacer una selección sobre lo que va a becar (…), expuso el expresidente de Adozona.



De los parques de zona franca en operación, el 52.4% está en la Región Norte del país; 23.8 % en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo; 16.7% en el Sur y el 7.1% restante, en el Este. Mientras, 76.2 % de los parques en operación son propiedad del sector privado, 20.2% permanece como propiedad pública y el 3.6 % está en el modelo de administración mixta.