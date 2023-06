El pleno de la Cámara de Diputados no podrá conocer en esta semana el informe que trabaja la comisión especial integrada por 17 legisladores que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC), para determinar si hay o no faltas graves en el ejercicio de sus funciones.



La comitiva, que se reunirá este lunes a las 2:00 de la tarde, tiene un plazo de 30 días para elaborar un informe concluyente sobre las investigaciones realizadas, el cual vence este viernes 09 de junio.



El diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente del equipo investigativo, descartó que sea posible que la pieza, pendiente de elaboración y entrega, sea conocida por el pleno de legisladores en esta semana, porque no hay seguridad de aprobar el informe hasta el viernes.



“En esta semana vamos a rendir el informe, pero no es que el pleno de la Cámara de Diputados lo va a conocer, porque el viernes es que vence el plazo. No hay posibilidad de hacer una sesión en esta semana para conocerlo. No sabemos si lo vamos aprobar hasta el viernes, entonces, no creo que se conozca en esta semana”, señaló el legislador al conversar con el Caribe.



Aunque afirmó esto, el diputado aclaró que también existe la posibilidad, en caso de que la comisión no concluya con el trabajo, de pedir al pleno de la Cámara Baja una extensión del plazo.



A los fines de rendir el informe, los comisionados sostendrán otras reuniones esta semana.