La población dominicana celebró ayer, el Día de los Padres en distintos escenarios, incluyendo la compra de regalos, y la visita a los cementerios para honrar a los progenitores fallecidos.



Aunque no con el mismo entusiasmo que en el Día de las Madres, el pasado sábado el comercio se dinamizó en las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo. Sin embargo, en horas de la mañana de ayer, el comercio lucía tímido.



María León, gerente de una reconocida plaza comercial del país, afirmó que el domingo temprano se produjo una importante venta con motivo del Día de los Padres, aunque no igual que el sábado.

Citó entre los artículos más vendidos este año, los electrodomésticos, como aires acondicionados, televisores y radios.



Muchos de los clientes se quejaron por los altos precios de los artículos que pensaban adquirir.

“Yo quisiera comprar el mejor regalo para mi viejo, pero ahí vienen las clases y mi presupuesto no alcanza para lo que yo deseo comprar. Así es que solo puedo comprar una camisa a papá”, dijo la ama de casa Carmen Martínez.



De su lado, el electricista José Castro, se quejó de que los centros comerciales no colocaron ofertas para motivar el Día del Padre. El dinamismo que presentó el comercio durante el fin de semana coincidió con la venta de útiles escolares. Un alto porcentaje de la clientela buscaba comprar cuadernos y mochilas ante el próximo inicio de la docencia.



En la avenida Duarte del Distrito Nacional, otrora principal arteria comercial del país, los comerciantes se quejaron de las bajas ventas con motivo del Día de los Padres. Algunos buhoneros dijeron esperar que las ventas mejoren con el inicio del año escolar.



Sin embargo, la situación en el Barrio Chino fue totalmente diferente, ya que la feria que cada domingo realizan los comerciantes orientales, ayer fue abarrotada por personas que buscaban comprar regalos.



Acuden a cementerios



En los cementerios del Gran Santo Domingo, se observó un significativo flujo de personas. En los camposantos de la Maximo Gómez, y el del sector Cristo Rey, la venta de flores se dinamizó.



Magaly Blanco y su familia viajaron desde Santiago, para depositar un ramo de flores en la tumba de su progenitor. “Nuestro padre era muy trabajador y responsable, nos dio un ejemplo que ha perdurado en toda la familia. Aquí estamos sobrinos, hermanos, nietos y bisnietos, para decirle que hemos aprendido de su enseñanza y le agradecemos porque gracias a eso, somos hombres y mujeres de bien”, dijo.