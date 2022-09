Santo Domingo – El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), reconoció que ya no es posible que la República Dominicana siga teniendo una educación que no responde a las necesidades y expectativas de la población.

El profesor Eduardo Hidalgo dijo que ya eso no es posible, cuando hace nueve años que se está entregando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria, y por lo tanto se cuenta con los recursos económicos y humanos para revertir esa situación.

Sin embargo, el líder magisterial fue enfático en aclarar que la culpa de que no tengamos una educación de calidad no puede ser atribuida única y exclusivamente a los maestros y maestras, como es costumbres de algunos sectores.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, Hidalgo se quejó de que, a veces, cuando se habla de baja calidad de la educación o bajo aprendizaje se mira al maestro como el único responsable, y realmente el profesor es uno de los componentes del sistema.

Agregó que, para conseguir los objetivos deseados en materia de calidad educativa, los padres y tutores de los estudiantes tienen que jugar un rol fundamental, igual que la planificación del sistema por parte de las autoridades gubernamentales.

“Son 13 componentes para obtener una educación de calidad, de acuerdo a la ley de nosotros que no me la estoy inventando yo, entonces cómo nosotros garantizamos eso, antes del 2013 se decía que eso era un sueño que tenía la sociedad, pero no había dinero, ahora hay dinero, por qué no lo hacemos, probablemente no lo pudimos haber hecho en 2013 porque era el primer año, quizás tampoco en el 2014”, señaló.