El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, manifestó ayer que a pocos días del inicio del año escolar a las escuelas le falta un 52 por ciento del personal docente, administrativo y de apoyo.



En nota de prensa, el educador dijo que conforme a los resultados de un sondeo realizado por el gremio, en las 18 regionales del país existe una situación dramática por la carencia de empleados y porque los planteles escolares no tienen espacios suficientes para suplir la demanda de estudiantes que tiene el nuevo periodo lectivo.



“Se pudo observar que un 52 por ciento de los centros no cuenta con personal docente suficiente para el inicio del año escolar, mientras que más del 82 por ciento de las escuelas del país no cuenta con el personal administrativo y de apoyo”, aseguró.



Informó que las debilidades se presentan de forma crítica en Barahona, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Azua, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, Espaillat, Duarte, Hermanas Mirabal y Santo Domingo. También en Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi, Dajabón, el Distrito Nacional e Higüey; donde hay centros que aún no tienen quien les pueda colaborar con las labores de administración y limpieza.



Destacó que la distribución de la muestra de la encuesta que se hizo en las 18 regionales fue de un 43.3 por ciento en la zona rural, un 20.5 por ciento en la zona marginal y un 36.1 en la urbana.



No hay insumos



Hidalgo señaló que aunque los maestros están en los centros educativos desde el 1 de septiembre recibiendo los talleres y las orientaciones de cara al inicio del año escolar que comienza el próximo lunes 19, los recintos tienen otras debilidades que impiden el desarrollo de la docencia.



El gremialista dijo que faltan butacas y que los libros de textos, los registros de grados y los boletines de nota no han llegado a todos los centros.



De igual manera, declaró que hay escuelas que no han sido reparadas y que no todos los profesores y estudiantes han recibido los dispositivos electrónicos y el material didáctico.



El presidente de la agrupación de maestros, recomendó al Ministerio de Educación (Minerd) nombrar lo antes posible a los postulantes que pasaron el reciente concurso de oposición para cubrir la falta de docentes, y contratar más personal de apoyo y administrativo.



Sobrepoblación



El legislador sostuvo que la consulta que abarcó una muestra de 733 personas que corresponden a un total de 630 centros educativos, también arrojó que un 50.1 por ciento de los recintos han elaborado listas de espera para los estudiantes a pesar de la falta de espacios para albergarlos.



En ese sentido, volvió a sugerir al órgano preuniversitario el alquiler de áreas adecuadas para impartir docencia, dígase colegios, locales o casas.



Del mismo modo, instó a la institución a facilitar aulas móviles, como furgones en los que se pueda albergar a la población estudiantil, además de terminar la construcción de las escuelas que están en mayor proceso de avance para que entren al sistema unos 14 mil salones de clases.

El ministro dice que contrataron docentes

Ante los reclamos de la Asociación Dominicana de Profesores, el ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que contrataron 24 mil 600 maestros y 850 directores de centros que iniciarán de inmediato un programa de inducción de un año. En su cuenta de Twitter, el funcionario también indicó que disponen de todos los libros de texto para los diferentes niveles y grados. Además, destacó que están tomando medidas para atender la demanda de cupos en las escuelas públicas, entre ellas alquileres de espacios disponibles en la comunidad.