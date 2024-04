El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, declaró que el aumento salarial a los maestros activos no es una novedad, debido a que fue un compromiso que las autoridades asumieron en la firma del “Acuerdo por la Defensa y Derecho a la Educación” el 24 de julio de 2023.



Agregó que al elaborar el presupuesto para el año 2024, estas debieron haber concebido objetivamente la separación de las partidas presupuestarias para su realización, sin mayores traumas.



En esta línea, Hidalgo habló del incentivo por “evaluación al desempeño” que fue un compromiso que a las autoridades les correspondía poner en la ejecución presupuestaria del año pasado, el cual no fue cumplido y por lo tanto debieron haberlo presupuestado junto al que acaban de ejecutar.



El dirigente magisterial sostuvo que el Minerd dejó de ejecutar más de RD $22,000 millones de pesos, que bien pudieron haber sido usados para solventar estos compromisos.



“Aunque el ministro de Educación argumenta que, si se hace el aumento de 20% a toda la clase docente “habría que cerrar el Ministerio automáticamente”, lo que se evidencia en el presupuesto del año 2024 del Ministerio de Educación y en los datos financieros presentados por las mismas autoridades, es que este aumento, para los próximos 9 meses del año, sólo implicaría un gasto aproximado de RD$ 19,000 millones”, afirmó.



Agregó que este gasto es de RD $3,000 millones inferior a la subejecución presupuestaria del MINERD en el año 2023 y RD $2,000 mil millones inferior a la subejecución presupuestaria, que ya ha acumulado el Minerd, en el primer trimestre del año 2024.



El presidente de la ADP argumentó que con respecto a la sostenibilidad de este aumento en el futuro es importante resaltar que las proyecciones de crecimiento del PIB, estimadas por el propio gobierno, para los próximos cuatro años, justifican también la factibilidad y sostenibilidad del aumento.



“La ADP ha estado dispuesta a negociar con las autoridades, en las dos reuniones pasadas que se han realizado, pero, bajo las premisas de que sus propuestas deben estar apegadas a datos presupuestarios demostrables y transparentes”.



Consideró que el mayor problema del Ministerio, en este caso, no es realmente el monto que debe erogar para hacer el aumento a las remuneraciones de los docentes, sino, la baja calidad de la ejecución de los gastos del Minerd que no tienen que ver con las partidas de la nómina docente.

Más sobre el acuerdo del aumento a los maestros

El órgano rector de la educación preuniversitaria proyecta un aumento de entre un 4 % y un 7%, mientras que el gremio aspira a un 20%.



La finalidad de la rubrica es garantizar una enseñanza de calidad en los centros del sistema público preuniversitario y un ejercicio docente digno.



El Minerd aseguró que este logro es fruto de un análisis exhaustivo sobre la disponibilidad presupuestaria para el año fiscal vigente.