La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mantiene el plan de lucha que busca la mejora de las condiciones de vida de los maestros jubilados y pensionados, y ayer llevaron los reclamos hacía el Congreso Nacional para que desde el Estado respondan a sus demandas.



Al ser recibido junto a otros miembros de la agrupación por una comisión de diputados encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, el titular del gremio, Eduardo Hidalgo, manifestó que alrededor de 10 mil docentes retirados están sin seguro médico, por lo que urge que sean incluidos en los planes de salud para que tengan acceso a medicamentos para tratar enfermedades.



“Se merecen la mirada del Congreso porque son ciudadanos y ciudadanas que en los tiempos difíciles lo dieron todo, con salarios de 40, 45, 90 y 125 pesos”, expresó el gremialista, quien indicó que los educadores que fueron pensionados por el Ministerio de Hacienda se merecen un salario que como mínimo esté en los 50 mil pesos, y los que se encuentran en dicha cantidad necesitan un reajuste por el costo de la canasta básica familiar.



Aseguró que el dinero que reciben los profesionales del magisterio que ya no están en las aulas no le alcanza para comer, debido a que la mayor parte se va en el pago de compromisos con la cooperativa y en la cobertura de las asistencias de salud por la falta de seguros.



Hidalgo también señaló que quieren que algunos docentes sean incluidos en los programas de vivienda, porque a pesar de permanecer por varios años en el sistema educativo no tienen un techo propio.



Ayuda



El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se comprometió a llevar las inquietudes de los maestros al jefe de Gobierno, Luis Abinader, así como a quien preside el Senado, Eduardo Estrella, y a otros legisladores para que sus exigencias puedan ser atendidas.



“En un momento en que el sistema educativo tal vez no contaba con la cantidad de recursos que tiene ahora, estos hombres y mujeres lo dieron el todo por el todo por el país y ello nos obliga a nosotros a evaluar las sugerencias que nos hacen”, resaltó.



Destacó que se debe valorar el trabajo de años de los profesores retirados, quienes a través de los salones de clases contribuyeron al desarrollo de la República Dominicana.



Advertencia



Eduardo Hidalgo informó que de no tener respuestas a sus demandas antes del 31 del presente mes, acudirán hacia las afueras del Palacio Nacional en procura del cumplimiento de las reivindicaciones, que también abarcan la construcción de un hospital docente Semma en las regiones Este y Sur del país.