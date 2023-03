La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) depositó ayer un documento en el Ministerio de Hacienda con el que exige un aumento a las pensiones de cientos de docentes retirados de los salones de clases.



La entidad gremial también llamó a las autoridades a mejorar las condiciones de salud de los educadores que por más de 30 años impartieron docencia en los centros educativos, y es que según el presidente del organismo, Eduardo Hidalgo, alrededor de 10 mil profesionales del magisterio no tienen seguro médico.



“Eso llora ante la presencia de Dios, porque son gente que contribuyeron al sistema de la seguridad social”, expresó el gremialista, quien instó al Gobierno a otorgar un salario mínimo de 50 mil pesos a los profesores jubilados y a los que ya reciben dicha cantidad asignarle un reajuste conforme al costo de la canasta familiar.



Dijo que de los 33 mil maestros pensionados los que están en peor condición son los que dependen del Ministerio de Hacienda, que son al menos 16 mil que fueron puesto en retiro entre la década de los 90 y a inicios de la del 2000, que reciben un salario neto de tres, cuatro, cinco y 10 mil pesos con los descuentos.



“Del 2008 en adelante las condiciones no es que estén buenas, pero el salario es menos más malo que ese”, resaltó.



Destacó que las pensiones están por debajo del costo de la canasta familiar, y el ingreso bruto diezmado por los descuentos y el pago de los servicios de salud, porque los que no están asegurados tienen que asumir los gastos de las atenciones médicas.



Manifestó que los aumentos de los años anteriores no han sido de impacto porque los profesores continúan percibiendo un salario bajo.



Techo



Otras de las reclamaciones de la ADP, es que los maestros que no están en las aulas sean tomados en cuenta en la asignación de viviendas del Estado, siempre y cuando cumplan con los requisitos, y que se evalúen a los jubilados y pensionados que están en condiciones de salud para que sean contratados en el proceso de inducción que lleva el Ministerio de Educación (Minerd).



El gremio llevó sus reclamos a otros puntos del territorio nacional como a las provincias Santiago y Dajabón, y durante los próximos días realizará más actividades para conseguir el cumplimiento de las demandas; el miércoles 21 tendrá una concentración en el Congreso Nacional, el viernes 24 hará vigilias en parques y plazas públicas, y el 31 de marzo contempla movilizarse en las afueras del Palacio Nacional.

Los maestros claman por la ayuda del Ejecutivo

La señora Miladis Pérez pasó 40 años dedicada a la enseñanza de niños y adolescentes del país, pero vive con lo que mensualmente le entregan sus hijas porque está cobrando 7 mil pesos de pensión. Algo similar sucede con María Altagracia Castro, que pese a trabajar 29 años en el sector educativo, sólo recibe alrededor de 8 mil pesos de salario por jubilación, y conforme a sus declaraciones no le alcanza para comprar medicamentos.