Salarios RD$10,000 y RD$15,000 con jornadas de hasta 10 horas desgastan a empleados que reclaman atención

Las desigualdades salariales asentadas en las nóminas de los ministerios de Educación y Salud saltan a la vista. Sueldos de RD$10,000, RD$12,000 y RD$15,000 arropan la planilla de empleados en estas dos instituciones que figuran con la mayor asignación presupuestaria para este 2025, que entre las dos recibirán este año 459,037 millones 423,193 pesos.



Sobre la base de acuerdos, luchas, protestas y paros laborales, los sindicatos más aguerridos del país, representados en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Colegio Médico Dominicano (CMD), han logrado pactar con los últimos gobiernos aumentos salariales y reivindicaciones para su clase.



Sin embargo, estas mejoras salariales y sus planes de incentivos benefician mayoritariamente a médicos y maestros y dejan sin oxígeno económico a una buena parte de los empleados de las áreas administrativas como conserjes, mayordomos, secretarios, auxiliares, camilleros, porteros, serenos, jardineros y otros trabajadores que se mantienen con salarios deprimentes que se ahogan en las deudas y la inflación.



En el caso del Ministerio de Educación, estas reivindicaciones solo impactan favorablemente al personal docente, que representa el 56 % del personal del ministerio, mientras el otro 44% está como el viejo coronel de la novela de Gabriel García Márquez, “que no tiene quien le escriba”, a la espera de una orden presidencial.



En similar dilema se encuentran empleados del escalafón más bajo del Ministerio de Salud Pública que figuran con salarios de RD$12,000 y RD$15,000 mensuales que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.



Esta inconformidad estalló con el último aumento escalonado de un 25 por ciento efectuado recientemente al personal de salud que benefició a médicos generales, especialistas, odontólogos, bioanalistas, psicólogos, farmacéuticos, ayudantes de farmacia, electrocardiografía, terapeutas, enfermeras licenciadas y auxiliares. Pero no tomó en cuenta al personal conformado por camilleros, choferes, archivistas, facturadores, secretarias, cocineros, conserjes y porteros, entre otros. En la última semana de enero gremios representativos del personal asistencial, administrativo y de apoyo del sector salud realizaron un piquete para exigir un ajuste que eleve los sueldos mínimos a RD$20,000.



Mientras en el sector educativo faltarían páginas para exponer las historias de inconformidad. Bajos salarios, sobrecarga de trabajo ante el escaso personal de limpieza y mantenimiento en centros educativos, son solo algunas de las quejas en un superministerio que este año maneja un presupuesto de 309,832 millones 150,000 pesos.



Por temor a perder el empleo y el hecho de no contar con un sindicato fuerte que pelee por ellos, estos servidores prefieren no ponerles cara ni nombre a sus denuncias.



Conocemos el caso de una mujer de 34 años, madre de tres menores, que trabaja como mayordomo en una escuela del Distrito Nacional de tanda extendida. Se levanta a las 4:00 de la mañana a preparar comida para su familia. A las 6:00 a.m. aborda un motoconcho para esquivar los tapones y estar en su lugar de trabajo a las 6:40 a.m hasta agotar una jornada de casi 10 horas que concluye a las 4:00 de la tarde.



Los gastos diarios y los compromisos asumidos se tragan su salario de RD$16,000 mensual. Sueldo, que se ha mantenido fijo por varios años y que no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica del quintil más bajos que al cierre del año pasado se elevó RD$27,724. “Me siento muy desencantada, de verdad que quisiera encontrar otro trabajo”, cuenta la supervisora de limpieza quien tiene bajo su responsabilidad a cuatro conserjes con “sueldo cebolla” de RD$12,000.



No es un consuelo para ella, pero la situación salarial y las condiciones laborales pueden empeorar o mejorar según el centro educativo y el criterio de discrecionalidad. Pero de manera general, y amén de algunas excepciones que si se revisan con calma no pasan desapercibidas en la nómina de Educación, los sueldos más bajos de esta institución se distribuyen de la siguiente manera. Los conserjes devengan salarios de RD$10,000 y RD$12,000. El personal de mayordomía gana entre RD$10,000 y RD $16,000. En promedio, una secretaria percibe RD$14,520 y un cocinero RD$10,000.



En cuanto a los policías escolares se observan diferencias salariales marcadas. En su mayoría reciben sueldos de RD$7,000, RD$8,000, RD$10,000, RD$15,000, RD$20,000 y 25,000. Sin embargo, sorprenden casos de RD$40,000 y RD$60,000.

Realizan piquete en demanda de alza salarial para empleados de salud.

Aumentos en Educación excluyen administrativo

La mayordomo, que externó su descontento a elCaribe y pidió reserva de su nombre, no recuerda cuándo fue la última vez que se aplicó un aumento salarial al personal de limpieza, mantenimiento y seguridad en los centros educativos públicos. Pero sí tiene el dato fresco de los últimos aumentos a los profesores. De hecho la última alza fue de un 10% y se hizo a mediados del año pasado y se dejó abierta la posibilidad de aumentar otro 10 % este 2025. Previo a las conversaciones de cara a este acuerdo, el Ministerio de Educación divulgó una nota de prensa en la que afirma que el docente es el empleado profesional que recibe mayor salario del Estado. “Mientras el empleado profesional que recibe mayor salario del Estado gana RD 58,880, los docentes del nivel primario perciben un sueldo de RD 63,399 y los del nivel secundario RD 63,092”, puntualiza la institución.

Gasto en docentes sube 50% últimos cuatro años

El gasto en personal docente se incrementó en más del 50 por ciento en los ultimos cuatro años y el salario promedio de los profesores aumentó casi un 100 % en una década, según informaciones publicadas por Educación a mayo del 2024. No así, con el personal administrativo de menor ingreso que lleva años en la espera de un reajuste, y que, extrañamente, parece estar conforme a la luz de la encuesta de clima y cultura organizacional realizada por el MAP, que abarcó una muestra de 369 empleados del Minerd, con un nivel de satisfacción del empleado fue de 83 %.