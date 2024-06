ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo. – «Para que República Dominicana logre un desarrollo sostenible será necesaria alcanzar una educación que permita convertir la sostenibilidad en cultura», afirmó Miguel Ceara Hatton, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), al abrir el seminario internacional “Políticas de educación ambiental, tendencias y oportunidades”.

Ceara Hatton recordó que la mejor vía para cambiar la relación que tiene el ser humano con la naturaleza seguirá siendo siempre fomentar la educación y “convertir la sostenibilidad en cultura”. En ese sentido, sostuvo que proteger los recursos naturales debe ser, “un valor internalizado que la gente realmente sienta ese compromiso”.

“Debo confesar que desde que empecé en estas funciones una de mis grandes preocupaciones ha sido la educación. Y desde un principio me di cuenta de que con la fuerza no voy a resolver nada. La puedo usar, y estamos usando la represión, estamos sometiendo a la justicia a todo el que viole la ley, pero eso no es suficiente, eso no va a resolver el problema”, resaltó Hatton.

El seminario, que cuenta con la participación de representantes de Colombia, Panamá y El Salvador, tiene como objetivo compartir las diversas experiencias en educación ambiental y políticas sobre el tema en la región mesoamericana, a propósito del proceso nacional impulsado por la Ley 94-20, sobre Educación y Comunicación Ambiental.

Mientras que Roberto Salazar, director ejecutivo del Proyecto Mesoamérica explicó que el encuentro se realiza con el objetivo de propiciar un espacio de intercambio de experiencias sobre la creación de políticas de educación ambiental en los países de la región mesoamericana, en el marco del proceso local de definición de una política nacional de educación ambiental, que contempla actualmente República Dominicana.

Mientras que Sandra Cadavid, Comisionada Presidencial del Proyecto Mesoamérica en República Dominicana habló sobre la urgencia de que haya un cambio de actitud en la región a favor de la preservación de los recursos naturales “para nuestra región es más que evidente la urgencia de que haya un cambio de actitud, un compromiso real en pro de la conservación del medioambiente, para de la disminución del calentamiento global y la conservación de las especies”.

Luis Madera, viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), quien destacó que la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) plantea entre sus objetivos gestionar los riesgos y proteger el medio ambiente, trazando una vía para la creación de una sociedad basada en la producción y el consumo sostenibles: “Para lograr estos objetivos debemos enfocarnos en la educación de calidad como la base de la transformación de conductas y prácticas culturales relativas al cuidado del medio ambiente, esenciales para la calidad de vida y su sostenibilidad”.

El seminario internacional contó con la asistencia, además, de la coordinadora del Observatorio Mesoamericano de Educación Ambiental, Fanny Cortés (Colombia), la directora de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Panamá, Melitza Tristán, Gloria Farah (Colombia), coordinadora de Educación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Luis Madera, viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Daryelin Torres, directora de Educación Ambiental del MMARN.

Acerca del seminario

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica es un programa que potencia la complementariedad y la cooperación entre Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, a fin de ampliar y mejorar sus capacidades y de hacer efectiva la instrumentación de proyectos que redunden en beneficios concretos para la sociedad en materia de infraestructura, interconectividad y desarrollo social.

La Presidencia pro tempore de este mecanismo tiene una duración de seis meses, la cual rota entre sus miembros y es acompañada por una Presidencia Permanente, ejercida por México. Desde enero a junio del presente año, República Dominicana ejerce su Presidencia pro tempore de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), iniciativa de cooperación regional impulsada desde el Proyecto Mesoamérica.