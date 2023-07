El presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (Asedilird), Juan Colón, refutó las declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, que aseguró que se podrían ahorrar cinco mil millones de pesos al año en libros de textos elaborados por la institución.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el escritor manifestó que estas afirmaciones no se corresponden con la realidad y aseguró que el ministro miente o se equivoca en los cálculos matemáticos.



Según Colón, nunca se ha invertido en un solo año escolar la cantidad de 5 mil millones de pesos. Señaló que desde la implementación del 4% para la Educación, en 2013, la inversión en libros de textos nunca ha superado los 1.200 millones de pesos. “En el año 2021, por ejemplo, se invirtieron 2.200 millones de pesos en libros para la educación primaria, tanto en formato físico como digital, de los cuales solo se destinaron cerca de 200 millones al formato digital”, adujo.



Explicó que estos libros se entregan a los alumnos y quedan en las escuelas, por lo que cada año se producen libros complementarios para satisfacer la demanda estudiantil. En cuanto a la requisición de libros para el año 2022, indicó que ascendía a 600 millones de pesos.



Colón criticó que el Ministerio de Educación (Minerd) no haya adquirido los libros que tenía proyectado para el año 2023, y afirmó que eso llevó a que las escuelas trabajen sin libros de texto en el pasado año escolar. En ese sentido, sostuvo que, aunque llegaron los libros anunciados en 2021, no se compraron los 600 millones de pesos en libros complementarios necesarios para el año siguiente.



Baja inversión



Colón señaló que, para el año 2024, la entidad estima invertir apenas 200 millones de pesos en libros, mientras que para los libros de nivel medio, que son en formato digital, la inversión total por cuatro años será de 1.800 millones de pesos. Destacó que esto implica una inversión única durante cuatro años y reiteró que no existe el ahorro de los 5 mil millones de pesos.

Defiende la calidad de los libros digitales

El presidente de Asedilird, Juan Colón, también salió en defensa de la calidad de los libros digitales que elaboraron a solicitud del Ministerio de Educación, al afirmar que esos libros son insuperables en calidad, debido a que fueron evaluados por la unidad de currículum del organismo y posteriormente por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).