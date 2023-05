Houston, Texas.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), recibió por tercera ocasión el premio “The Bizz Signature On Site”, a la excelencia empresarial más importante del mundo, por parte de la Confederación Mundial de Negocios.



La ceremonia de la entrega de los premios “The Bizz Signature On Site”, se realizó en Houston, Texas, EE. UU, con la presencia de los representantes de las mejores empresas a nivel mundial. COOPNAMA tuvo el honor de recibir un trofeo único y especial por contribuir con la economía de la República Dominicana al promover el desarrollo social y financiero de sus asociados.



“Esto representa para nosotros un gran estímulo y una gran motivación de qué, empresa como la nuestra haya sido tomada en cuenta en el mundo por tercera vez para ser premiada por la Confederación Mundial de Negocios”, dijo Octavio Bremón, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Maestros, mientras agradecía por el galardón.



Asimismo, el presidente de COOPNAMA, expresó: “Vamos a continuar trabajando para seguir cosechando éxitos, porque podemos decir que la única institución cooperativa del país que recibió este premio ante un conjunto de instituciones de todo el mundo, y la única cooperativa que nos honra con esa distinción fue la nuestra”.



Bremón también fue reconocido de manera individual por fomentar la cultura empresarial socialmente responsable.



El premio The Bizz Signature reconoce a las empresas líderes de diferentes regiones que contribuyen al crecimiento diario de su economía local y la economía mundial. Fue creado por World Confederation of Businesses (WORLDCOB), para ofrecer a la comunidad empresarial global una gama de beneficios que fomentan su desarrollo.

Otros funcionarios de la Cooperativa Nacional de Maestros galardonados fueron Lucas F. Lapaix, gerente general; Rosa Ana Soto, gerente de servicios y Kenedy García, gerente de recursos humanos.



Sobre World Confederation of Businesses



La Confederación Mundial de Negocios, con sede en Houston, tiene como misión reconocer, estimular y motivar con el premio empresarial más importante del mundo “The Bizz Awards” a las empresas y/o personalidades más destacadas de cada país.



Tiene como principal misión fomentar el desarrollo empresarial a nivel mundial, reconociendo e impulsando el crecimiento de las empresas y empresarios líderes en cada país, con la finalidad de generar negocios entre sus miembros y de esta manera, lograr que sus productos o servicios se posicionen en el mercado internacional.



World Confederation of Businesses, está constituido por un equipo multidisciplinario de profesionales de distintas nacionalidades con amplia experiencia en el campo de la consultoría y asesoría empresarial, los cuales proponen el desarrollo de las empresas como eje propulsor de las economías para un desarrollo sostenido de las naciones.



A través de la entrega del galardón, la organización internacional busca motivar y condecorar a las empresas, instituciones, y personalidades líderes de cada país por su destacada trayectoria y en merito al esfuerzo desplegado para el logro de sus propios objetivos.