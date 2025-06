Con un llamado de atención al empresariado dominicano para que actúe con responsabilidad en la contratación de mano de obra extranjera concluyó ayer el simposio “Situación de crisis de Haití y su implicación para la República Dominicana”, organizado por el Instituto Duartiano.



Especialistas de diversas áreas analizaron las consecuencias de la agudización de los graves problemas que enfrenta el país vecino y su repercusión en el panorama nacional. El evento reunió a destacados expertos en historia, derecho, geopolítica, migración y seguridad nacional, quienes abordaron el tema desde múltiples enfoques.



La actividad inició con las palabras del presidente de la entidad patriótica, Wilson Gómez Ramírez, quien señaló que “la defensa patria no es sólo con relación a los haitianos, sino que también involucra a la comunidad internacional que ex profeso ha mostrado indiferencia e irresponsabilidad”. Agregó: “Ahora una parte del empresariado se vuelve contra los intereses supremos de la nación y privilegian sus negocios, desconociendo que ante la quiebra de la estabilidad y la seguridad que existe en el país sería el sector más perjudicado”.



En ese orden, el especialista en temas migratorios, Juan Manuel Rosario, lamentó que desde su implementación, en 2004, la Ley de Migración nunca se haya podido aplicar en toda su dimensión. Aseveró que las violaciones han sido graves en materia de contratación. “Nadie ha cumplido con el procedimiento de contratación que está ahí. No hay oposición a que se contraten extranjeros, es que tienen que hacerlo conforme a la ley, porque la ley es lo que garantiza que un Estado pueda existir de manera soberana”, subrayó.



Conforme a este marco jurídico, una de las obligaciones que tienen los empleados con los trabajadores es la de pedirles su identificación y su estatus migratorio. “Y si no lo solicitan eso es sancionable. Ellos no piden nada. Esto tiene sanciones de cinco a 30 salarios mínimos y tampoco se les aplica”, criticó.



De acuerdo con el economista Osvaldo Montalvo Cossío, en este contexto el modelo económico que ha predominado es el de bajo salario “para que los trabajadores haitianos construyan y operen los hoteles, construyan las torres de apartamentos y realicen las labores en el campo, además de eso que ocupen el comercio minoritario y transeúnte en las calles del país”. ¿Y quiénes son los que pagan, los que cargan con el costo indirecto de la mano de obra haitiana” preguntó y a seguidas apuntó a la clase media dominicana, “porque la élite económica del país es inmune a la presión fiscal”.



Desde la óptica del político Pelegrín Castillo Semán, quien presentó la conferencia ¿Crisis migratoria o crisis internacional o de seguridad? El conflicto en Haití”, esta situación no se puede seguir manejando como si se tratara solo de un problema de migración laboral.



“Tenemos que tener un orden de prioridades, el problema principal es de seguridad internacional y seguridad interna”, aseguró el analista político. Desde la perspectiva de Castillo Semán “República Dominicana está enfrentando el mayor problema internacional de su historia, el más antiguo del continente con unas implicaciones internacionales tremendas”. Destacó que así como es una nación emblemática, nadie puede discutir que Haití es un estado fallido. “Es un dato geopolítico que no admite discusión, es zona de desastre ecológico. Los organismos internacionales y las potencias lo saben. Es una zona de desastre sanitario. Es un narco estado capturado desde la década de los 70 por el crimen organizado internacional, lo saben, pero hay una conspiración de silencio”, afirmó.

Defensa de la frontera y soberanía territorial

De su lado, el doctor Gómez Ramírez valoró como trascendente este simposio, señalando que cada uno de los ponentes tiene conciencia respecto al peligro que entraña para el país la crisis de Haití y su alcance internacional.



Entre los oradores invitados figuraron el general retirado José Miguel Soto Jiménez; el analista político Pelegrín Castillo Semán; el especialista en temas migratorios Juan Manuel Rosario; la comunicadora Karina Sánchez Campos; el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón; la educadora Luisa Navarro; y el abogado Osvaldo Montalvo Cossío.



Los expositores desarrollaron un programa de ponencias estructurado en bloques temáticos que abarcan desde la defensa de la frontera y la soberanía territorial, hasta el enfoque trinitario como ideal vigente frente a los desafíos actuales. El simposio se enmarca en la misión del Instituto Duartiano de promover los ideales, vida y legado del patricio Juan Pablo Duarte, así como los valores patrios y los gloriosos acontecimientos históricos del país.



En el conversatorio juristas, militares y académicos ofrecieron sus perspectivas multidisciplinarias sobre la crisis haitiana y su impacto en República Dominicana.