El ministro de Educación, Ángel Hernández, expresó que duele pensar que por más de 10 años el país esté invirtiendo el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para tener como resultados una de la peor educación a nivel global.



Al hablar durante un encuentro con los directores regionales y de distritos de la región norte realizado en la ciudad de Santiago, el nuevo funcionario fue enfático al señalar que su gestión estará centrada en las aulas “porque es ahí donde nuestros estudiantes aprenden”.



“Si he venido al Ministerio de Educación es para cambiar lo que se ha venido haciendo y que no ha dejado resultados positivos; yo no voy a permitir ni voy a continuar haciendo lo mismo”, resaltó Hernández.



En ese sentido dijo que los directores Regionales y de Distritos Educativos son responsables de los aprendizajes de los estudiantes de sus respectivos centros de estudios, y que a partir del próximo año escolar el desempeño de esos funcionarios será evaluado en función de los resultados.



Igualmente, el ministro de Educación instruyó para que a la brevedad cada director de distrito rinda un informe pormenorizado de cada profesional y técnico de las distintas áreas con los que cuentan, a fin de optimizar sus capacidades.



Sostuvo que es necesario repensar la escuela, pero desde las aulas y que todos los directores regionales y distritales tienen un rol gerente en sus dependencias educativas que deben tener una perspectiva de mejora en los resultados de los aprendizajes.



“Hay que orientar todos los esfuerzos del MINERD y todos los recursos humanos al aula ya que es aquí donde se desarrollan procesos educativos, porque el trabajo hay que hacerlo con las perspectivas al aula, que es lo principal, y es donde la sociedad fracasa o se desarrolla”, manifestó.