El Sistema Nacional de Movilidad Estudiantil será ampliado al Gran Santo Domingo, anunció el Gobierno

La vuelta a clases desde el pasado lunes trajo consigo el anuncio de la ampliación del plan de movilidad escolar para todo el Gran Santo Domingo, luego de su fase de prueba lanzada en enero de este año por el Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad en el traslado de los estudiantes desde y hacia las escuelas públicas.



Pese a su implementación desde mediados del pasado ciclo escolar, el uso del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil gratuito en los primeros días de este año escolar es tímido entre la población estudiantil del distrito municipal de La Victoria, en Santo Domingo Norte, donde varias localidades fueron beneficiadas en la primera etapa..



En una visita realizada ayer por reporteros de elCaribe a la Escuela Primaria Prof. María Figueroa Adón, de La Victoria, donde precisamente fue lanzado el proyecto, se observó una gran cantidad de alumnos que fueron llevados al centro educativo en carros, motocicletas y vehículos de transporte privado contratados por los padres. Otros estudiantes caminaban en grupos por las aceras, algunos acompañados por sus tutores.



Al conversar con algunos progenitores, saludaron la iniciativa de las autoridades de disponer el acceso al transporte gratuito en la zona, sin embargo, explicaron que por razones de horario, frecuencia en el paso de los autobuses y las rutas de los corredores optan por continuar utilizando otras opciones para trasladar a sus hijos.



“Hasta ahora el servicio ha sido correcto, pero vivo en una zona más lejana donde no pasa. Dicen que están esperado que los niños entren para planificar la ruta”, comentó Antony Méndez, quien llevó a sus hijas a la escuela en su vehículo.



En el día de ayer se pudo apreciar solo un autobús, con un chofer y una auxiliar, que realizaba el trayecto que abarca desde la referida demarcación hasta la localidad de Hacienda Estrella, del municipio de Santo Domingo Norte. Mientras, en la Escuela María Figueroa Adón, desde donde parten, se vieron estacionadas otras cuatro unidades de transporte.



En su recorrido de vuelta, algunos estudiantes hicieron uso del autobús, que los recogió en las paradas señalizadas. Otros que esperaron por varios minutos el paso del transporte decidieron abordar vehículos del transporte público para llegar a la escuela primaria y al liceo Cosme Manuel Jiménez, también ubicado en la localidad.



Consultada por este medio, Elizabeth Cosme, coordinadora del liceo, señaló que aunque algunos padres y alumnos se inquietan cuando el autobús tarda en su paso por las paradas, el servicio mantiene una buena acogida.



Indicó que gracias a la instalación del plan de movilidad escolar en la zona, este año aumentó la matrícula estudiantil del plantel, con un total de 697 estudiantes.



“El transporte ha beneficiado de gran manera a la población que está en este centro y que viene de lejos. La mayoría de padres no inscribieron a los estudiantes el año pasado porque no podían trasladarse desde la comunidad donde viven. Ha sido excelente para esos padres de pocos recursos”, dijo.



Precisó que para el presente ciclo escolar se necesitarán más autobuses conforme pasen los días y aumente la asistencia de estudiantes a las aulas, para lo cual asegura, ya realizan las solicitudes correspondientes.



Escuelas esperan inclusión



Con el anuncio de extensión del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil para todo el Gran Santo Domingo, directores de otros centros educativos de La Victoria y Haras Nacionales esperan que este año puedan ser incluidas nuevas rutas que permitan a sus estudiantes beneficiarse de la seguridad y el ahorro económico que representa el uso del transporte escolar gratuito.



Jenny Quezada, directora de la Escuela Básica Loreto Rojas Reynoso, ubicada en el sector de Campo Verde, de La Victoria, manifestó que la implementación de este servicio sería de importante utilidad para su población escolar, ya que asegura gran parte de los estudiantes que reciben docencia en el centro residen en zonas muy retiradas. “Pensamos que nos iban a incluir en la primera etapa porque aquí hay muchos niños con transporte privado que vienen de bastante lejos. Antes de terminar el año escolar tuvimos una reunión con el encargado general del trasporte en el Distrito y nos dijo que esta escuela estaría una tercera etapa”, expresó.

Ampliación de transporte costará RD$2,481 MM

Para la nueva etapa del Servicio de Transporte Escolar (TRAE) para el Gran Santo Domingo, a través del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) serán invertidos RD$2,481,600,000. Así está especificado en el proceso de compras del organismo, bajo la referencia MINERD-CCC-PEEX-2023-0009. Los datos publicados en el portal de la institución, se contempla la contratación de servicios de 294 minibuses con capacidad de 30 a 32 pasajeros; 20 autobuses con capacidad de 40 a 45 pasajeros; y 8 autobuses con capacidad de 52 pasajeros. Hasta el momento, el TRAE continúa opera con los autobuses rentados a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, así como con aquellos que ya tenía el ministerio a su disposición.

