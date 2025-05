Falleció Julio Sánchez Maríñez, rector del INTEC

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Falleció este miércoles a los 72 años el doctor Julio Sánchez Maríñez, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). La información la confirmó la propia casa de estudios a través de un comunicado.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestro rector, Julio Sánchez Maríñez, por complicaciones de salud. Líder excepcional, un académico visionario y un ser humano de profundos valores humanos, comprometido con la transformación de la educación superior en República Dominicana. Su legado quedará inscrito para siempre en la historia de nuestra universidad y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerle y trabajar a su lado” expresó la institución.

Sánchez Maríñez, con una extensa carrera profesional, inició sus funciones como rector del Intec en 2021 en un periodo que culminaría en 2023. Su gestió se ratificó hasta el año 2027 por la junta de regentes de la academia tras pasar las evaluaciones de su gestión en la alta casa de estudios.

Trayectoria de Julio Sánchez Maríñez

Era egresado de la Escuela de Negocios de la State University of New York at Albany, donde obtuvo un Doctorado en Estudios Organizacionales. Realizó estudios de grado en Psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de postgrado en Planificación y Administración de la Educación Superior en el INTEC.

Durante su trayectoria en INTEC, se desempeñó como profesor de la Escuela de Negocios, Vicerrector de Investigación y Vinculación, Decano de la Escuela de Negocios, Director de Educación Continua y Divulgación Científica, y docente.

También fue Coordinador Técnico del Programa BID de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (Pro-Reforma) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ocupó el cargo de Gerente del Programa de Desarrollo Gerencial y de Recursos Humanos de Caribbean Export Development Agency en el marco de CARIFORUM y Lomé IV. En el sector financiero, se desempeñó como Vicepresidente de Apoyos e Infraestructura del Banco BHD, S.A.