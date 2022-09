El Ministerio de Educación presentó una convocatoria de urgencia para la adquisición de butacas que se usarán en las aulas para el año escolar 2022-2023, el cual iniciará dentro de una semana.



Conforme a la información contenida en el procedimiento MINERD-MAE-PEUR-2022-000, se trata de unas 35 mil butacas tipo Intec II y III, para un precio total estimado de 99 millones 651 mil pesos. Esta declaratoria de urgencia surge luego que la Dirección General de Servicios Generales del Ministerio de Educación detectara una necesidad de 187,384 butacas para los estudiantes del nivel primario y secundario.



Para poder cubrir la demanda más urgente de cara al inicio del año escolar 2022-2023, se solicitó la compra de 35,000 butacas, “quedando las demás pendiente para realizar un proceso ordinario”, precisa el informe que justifica la adquisición.



La solicitud se hace tras la referida dirección realizar 3,882 supervisiones a los centros que requieren de mobiliario escolar, nuevo y rehabilitado, para conocer la necesidad de estos planteles frente al año lectivo que inicia este 19 de septiembre.



“Esta necesidad afectaría de manera significativa la calidad educativa que impulsa este Ministerio de Educación y la gestión que encabeza el Dr. Ángel Hernández, ya que provocaría que 35,000 estudiantes se queden sin butaca donde sentarse para poder recibir el pan de cada día como lo es la educación”, advierte el informe de fecha 25 de agosto del 2022. Al respecto la resolución que declara la urgencia del proceso explica que “en atención a que se iniciará el año escolar en este mes de septiembre, y la situación de inmediatez que los actuales tiempos nos imponen, no resulta posible la implementación de los procedimientos ordinarios de selección establecidos en la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación para la adquisición de butacas, por lo que el ministerio está conminado de manera urgente a hacer un proceso de adquisición que garantice suplir las actuales necesidades siempre respetando el debido proceso, principios y normas que rigen la contratación pública”.



Migración de estudiantes



Sobre las causas que dieron origen a este proceso, el informe pericial del Minerd sostiene que la Covid-19 afectó de manera significativa los hogares dominicanos, situación que, afirma, provocó una migración masiva de estudiantes de colegios privados a escuelas públicas.



“Ésta es una más de las razones por la que ha aumentado la necesidad de este mobiliario al igual que la mejora significativa que ha tenido el sistema educativo público en los últimos años”, precisa el documento firmado por Leonor Alcántara, director de Servicios Generales del ministerio.



“Los Centros Educativos necesitan este mobiliario para que los estudiantes puedan iniciar el año escolar 2022-2023 en un ambiente apto para tales fines y según las proyecciones realizadas con la entrega de mobiliario pendiente no cubre las necesidades existentes a la fecha, siendo una necesidad urgente la adquisición de mobiliario en el menor tiempo posible, ya que la apertura para el inicio de año escolar 2022-2023 está pautada para el mes de septiembre”, concluye el informe del Minerd.



En recientes declaraciones a la prensa, el ministro de Educación, Ángel Hernández, atribuyó el déficit de aulas que impera en el sector público a que en los años 2020 y 2021 emigraron 271 mil alumnos de los colegios privados a los planteles públicos, sin previa planificación.



Mobiliarios se retrasaron por incumplimiento



La convocatoria de urgencia fue publicada en periódicos de circulación nacional el martes 6 del presente mes. Según el cronograma establecido, la presentación y evaluación de la oferta tendrá lugar este 16 de septiembre. Mientras que el acto de adjudicación está previsto para el 5 de octubre. En tanto que el informe pericial que justifica la declaración de urgencia, indica que el ministerio de Educación en agosto del 2021 realizó dos procesos de licitación de adquisición de mobiliarios escolares MINERD-CCC-LPN-2021-0007 y MINERD-CCC-LPN-2021-0008, los cuales hasta la fecha tienen una ejecutoria muy baja en la entrega de mobiliarios por parte de los suplidores adjudicados. “Esta situación ha provocado que muchos de los adjudicados fueran notificados por incumplimiento de contrato, como consecuencia, la entidad se vio en la necesidad de tener que rescindirles el contrato a través de la Consultoría Jurídica del ministerio. Por tal motivo se solicita la realización de un procedimiento de contratación bajo la modalidad de urgencia, fundamentado en la Ley No. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Públicas, de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con las modificaciones de la Ley No. 449-06”, dice el informe.