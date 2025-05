El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), junto con el Ministerio de Trabajo y World Vision, certificó a 47 participantes del Diplomado en Derechos de la Niñez, Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, impartido en las regionales Cibao Sur y Oriental.



La iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto para dotar a líderes comunitarios y profesionales del área social con herramientas legales y técnicas para proteger a la infancia vulnerable.



El diplomado tiene como propósito principal, crear en los y las participantes habilidades que les permitan aplicar técnicas fundamentales para el dominio de los aspectos prácticos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), de acuerdo con las leyes y protocolos vigentes.



Luis Beltré, director de Formación Profesional del Infotep, habló en representación de Rafael Santos Badía, director general de la institución. Destacó que la capacitación permitirá a los participantes desempeñarse con una visión más humanista y compromiso social, al convertirse en agentes de cambio desde sus entornos comunitarios e institucionales.



“La fragilidad de las mentes en formación de los infantes y también de los jóvenes, en su indefensión física y moral frente a los adultos, es hoy día una de las más importantes preocupaciones y prioridades que atender por el Estado y toda la sociedad, en la construcción de una ciudadanía sana y una feliz mancomunidad nacional y mundial”, sostuvo Beltré.



La docente Joselyn Rivera, en representación de la directora de World Vision en la República Dominicana, expuso que no solo se está entregando certificados a personas con nuevas capacidades académicas, sino también a personas que ya han asumido el compromiso de ser agentes de cambio, para de alguna forma garantizar que dondequiera que ellos estén, los derechos de niños y niñas sean respetados. “Recuerden, la ternura no solo protege al niño de hoy, sino que también protege al adulto de mañana”, enfatizó Rivera.



La directora de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, Hilaria Hilario Báez, recordó que mediante el decreto emitido por el Poder Ejecutivo el 11 de marzo de 1998, fue declarado el mes de abril como el mes de la prevención del abuso infantil, con la intención de llamar la atención de la ciudadanía sobre los abusos cometidos contra nuestros niños, niñas y adolescentes.



“A partir de esa declaración, nuestro país ha redoblado esfuerzos, no solo para prevenir el abuso, sino también para erradicar el trabajo infantil. Este compromiso no ha sido asumido únicamente por el Ministerio de Trabajo, sino también por todas las instituciones que integran el Comité Nacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil”, refirió.



Alianza entre tres entidades



Los 47 egresados que recibieron sus certificados forman parte de 152 participantes de este diplomado, que se realiza desde 2022, producto de una alianza entre el Infotep, el Ministerio de Trabajo y World Vision.



Hasta la fecha, este programa formativo se ha replicado en las Direcciones Regionales Metropolitana, Cibao Norte, Sur, Este, Cibao Sur, Oriental y en el Edificio Corporativo Institucional, ubicado en el Distrito Nacional.



El Infotep, a través de la Dirección de Formación Profesional, ha servido como el órgano ejecutor de las capacitaciones.