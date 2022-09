Ante la demanda de aulas en el sistema educativo público para suplir la falta de cupos en las escuelas para el próximo año escolar, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, recomendó al Ministerio de Educación (Minerd) rentar los locales de los colegios cerrados a causa de la pandemia del covid-19 para que unos 300 mil estudiantes no pierdan el periodo lectivo que inicia el lunes.



La idea del legislador surge luego de que el organismo informara que entregará bonos de 500 dólares a unos 100 mil padres para que puedan financiar la inscripción de sus hijos en centros privados.



“Nos preocupa cómo se va a manejar ese tema del bono (…), el estado dominicano es muy burocrático y no ha dicho cómo se van a seleccionar esas familias”, expresó el diputado al ser abordado por periodistas a su salida de la Cámara Baja.



Señaló que durante el covid-19 cerraron alrededor de 1,200 colegios no solo por la enfermedad, sino por la cantidad de profesores que participaron en el concurso de oposición docente y obtuvieron una plaza en el sector público.



En ese sentido, aseguró que rentándolos se garantizará un proceso de mayor oportunidad y transparencia.



Hidalgo también sugirió al órgano preuniversitario terminar 600 escuelas que están en proceso de construcción para que junto al alquiler de los locales, la falta de espacio sea cubierta en un 100 por ciento.



“Pienso que debe pensarse en una solución definitiva, son 300 mil estudiantes y ellos están hablando apenas de unos 100 mil, los 200 mil restante no tienen derecho a la educación, como se van a seleccionar esos 100 mil estudiantes para llevarlos a los colegios”, cuestionó el gremialista.



Aunque a nivel público el periodo escolar comienza el 19 de septiembre, algunos centros privados están impartiendo docencia desde finales del mes de agosto.



Esto sucede desde el 2020, porque al inició del actual Gobierno se movió el año lectivo pautado para agosto a noviembre por la incidencia del covid-19.

Minerd garantiza que el año escolar será exitoso

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Educación afirmó que están tomando todas las previsiones de lugar para evitar que algún niño se quede fuera de las aulas por falta de espacio. Dijo que trabaja junto a los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda en la terminación de una gran cantidad de planteles de los 718 que la pasada gestión no terminó de construir.