Una cruz humana se formó en las inmediaciones de la sede principal del Ministerio de Educación durante la gran concentración de maestros que protestaban exigiendo un 20 por ciento de aumento salarial.



La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) convocó a paro nacional de docencia el día de ayer, haciendo llamado a todos los profesores del país a dejar las aulas vacías para darse cita en la manifestación.



Esta convocatoria fue acatada por muchos de los centros educativos del sector público que llegaban a la avenida Máximo Gómez esquina Santiago del Distrito Nacional en autobuses llenos de diferentes provincias del país.



“20% es lo que queremos ni un chele menos, nos lo merecemos”, era una de las necesidades que los maestros demandaban a gritos.



Con palabras insultantes hacia el ministro de Educación, Ángel Hernández el secretario de la Asociación de Profesores motivaba a los allí presentes a gritar varias consignas.



Entre las frases que vociferaban los maestros amenazaban con protestar el primero de mayo frente al Palacio Nacional y repetían “ADP a la calle otra vez”.



El presidente de la Asociación de Profesores, Eduardo Hidalgo, durante su ponencia, dijo que la ADP se lanzó a las calles porque las autoridades no han querido acceder al aumento salarial en el porcentaje que ellos han planteado.



Esto, “a pesar de que la ADP ha demostrado que el aumento de sueldo que ellos piden es posible y sostenible”, afirmó.



Exigencias



Hidalgo expresó que los maestros no están pidiendo sino exigiendo su derecho, razón por la que reclaman un aumento de salario y la evaluación de desempeño.



“El ministerio de educación ha sido incapaz de mejorar los planes de capacitación de los docentes, ya que sin una evaluación de desempeño es imposible realizar una determinación de necesidades formativas de los docentes”, manifestó.



Asimismo exigió que el ministerio cumpla con su palabra de ampliar la cobertura escolar, la cual en lugar de ampliar la tasa neta ha disminuido en un 1% en el nivel inicial y el nivel primario su reducción es de 2.5%, en cambio que los grados de secundaria ha bajado en un 3%.



No todas las escuelas acatan el llamado a paro



Mientras la concentración de maestros se realizaba en las afueras del Minerd periodistas de elCaribe recorrieron algunas de las escuelas del Gran Santo Domingo, donde se pudo comprobar que no todos los centros educativos acataron el llamado a paro de docencia.



Tal es el caso del Politécnico San Pablo Apóstol en Cristo Rey, la Escuela Hermanas Mirabal en la Ciudad Juan Bosch, entre otras. que decidieron mandar una comitiva al piquete y no suspender las clases.



Los coordinadores de estas escuelas expresaron que los padres de los niños y adolecentes que no fueron el día de ayer a recibir clases recibieron un llamado de atención por no mandarlos, porque ellos tenían una feria.

Asistencia a clases durante el paro nacional

De acuerdo con el Informe de Asistencia Diario que proporcionó Educación el martes 23 de abril, cientos de centros contaron con la asistencia de hasta el 85.42% de los estudiantes; 55.86% de los docentes; 87.40% del personal administrativo; y hasta el 84.92% de monitores.



El Minerd precisó que en varias provincias la asistencia fue calificada como normal: en la Regional 03, de Azua, la asistencia fue de 75%; en la Regional 06, La Vega, de un 88%; Regional 08, Santiago, 78%; Regional 13, Montecristi, 74%; Regional 14, de Nagua, 75%. En cambio en las demás regionales la asistencia fue menos de 60%.