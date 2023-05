Email it

Para la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el clima de irrespeto que se vive en las escuelas públicas es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad en los últimos años.



En rueda de prensa, el presidente de la agrupación magisterial, Eduardo Hidalgo, lamentó ayer que las autoridades no piensen en estrategias de intervención comunitaria, psicológica y emocional para trabajar con los grupos de familias, a pesar de que en el país existe un ambiente de desesperanza y hasta de violencia.



“Todo va a parar en la escuela, pero no es la culpable”, expresó el gremialista, al señalar que los docentes tampoco son los responsables de que algunos adolescentes pasen a ser padres mientras están en las aulas, ni de las violaciones que sufren las menores en casa o sus barrios.



Sin embargo, manifestó que se debe de hacer una labor en conjunto con las comunidades en la que se desarrolle un plan que pueda ser implementado en los próximos años, para superar la situación que se considera peligrosa para los escolares y las nuevas generaciones.



La parte estatal



Hidalgo calificó como preocupante, y a la vez como un fracaso en la práctica de intervención biopsicosocial que deben realizar las autoridades, los resultados del informe de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación (Minerd), en el que se registran 24 mil 686 hechos de violencia entre estudiantes dentro y fuera de los centros educativos.



El maestro también considera que se debe trabajar además de los asuntos pedagógicos, la parte emocional en las escuelas, ante lo expuesto en el estudio que fue realizado en 3 mil 717 recintos y que también arrojó que 18 mil 428 estudiantes necesitan apoyo para tener una autoestima equilibrada, que 865 tienen ideas suicidas, y 366 han intentado quitarse la vida.



De igual manera, declaró que ya es tiempo de que se implemente la educación sexual, que según indicó, no está incluida en el currículo porque hay sectores que se han opuesto a pesar de que se acordó su incorporación en el pacto por la educación firmado hace unos años en el Palacio Nacional entre el expresidente Danilo Medina y actores de la sociedad



Detalló que es importante que se lleve a las aulas donde se trabajará científicamente como lo determinan los especialistas en la materia, para que los estudiantes tengan información oportuna y adecuada sobre el tema, que reciben de manera distorsionada de las redes sociales.

Dice que el código de ética es redundante

Sobre el nuevo código de ética que presentó el pasado lunes el Minerd, Eduardo Hidalgo reiteró que es redundante e ignora una normativa que se estableció hace 20 años mediante un decreto presidencial que la Ley de Educación manda a elaborar y aprobar, que es el conocido estatuto del docente, que tiene 11 artículos con todo lo que se debe de hacer dentro de las escuelas. En ese sentido, volvió a proponer que se cree el tribunal de la carrera magisterial.