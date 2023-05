El próximo viernes las clases otra vez pueden ser suspendidas, debido a la concentración que realizará el gremio en la sede del Minerd

Al firmar el pacto educativo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se comprometió a respetar el horario de clases, lo que volvió a incumplir ayer con la realización de asambleas en diferentes zonas del país que obligaron a las escuelas a suspender la docencia.



Para el ministro de Educación, Ángel Hernández, este accionar que tradicionalmente ha tenido el gremio solo afecta a los más empobrecidos, porque pierden el derecho de tener una formación de calidad sin interrupciones.



Aseguró además, que la actitud de los maestros es solo una estrategia para no dar clases, que perjudica el interés social de mejorar el sector educativo público.



El funcionario considera que la sociedad debe reclamar al sindicato que agrupa a los profesionales de la educación, que cumpla con los deberes que tienen con los estudiantes, y que impartan docencia de calidad en las escuelas.



Llama a dejar atrás ciertos métodos



La Acción Empresarial por la Educación (Educa) también reprochó el nuevo paro de la ADP, a la cual llamó a cambiar su método de lucha porque con el que aplican afectan los intereses de los más desposeídos.



El director ejecutivo de la entidad, Darwin Caraballo, señaló que cada suspensión de docencia del gremio genera trastornos en la agenda diaria de las familias, pero también provoca efectos directos en los aprendizajes de los alumnos, quienes sufren alteración en los niveles alcanzados en las áreas de conocimiento más vulnerables.



“Esto debe indudablemente llamar a la reflexión del sindicato mayoritario de profesores, a intentar alternativas diferentes para el reclamo de sus reivindicaciones legítimas”, expresó.



El inicio de la segunda fase de protestas de la agrupación para lograr el cumplimiento de una serie de demandas para los maestros, se sintió en la escuela básica Ramón Julián Peña ubicada en Herrera, en donde no se presentó el personal docente.



En el mismo sector, la inicial y básica Barbados también suspendió las clases, por lo que 328 escolares pasaron toda la mañana del viernes en casa.



No obstante, la directora del centro, Dalia Margarita Batista, manifestó que cuando no hay docencia asignan a los estudiantes tareas complementarias para el hogar.



Asimismo, destacó que el personal administrativo, así como el de apoyo que aprovechó la ausencia de los alumnos para hacer tareas de limpieza, estuvo en las instalaciones de la escuela.



Agregó que dichos servidores tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, aunque los docentes no estén en las aulas.



Los maestros también se ausentaron en la escuela República de Costa Rica de Los Ríos, sin embargo, tuvo una pequeña representación de los estudiantes de mayor de edad y del equipo de gestión en uno de los salones, que participaron en un encuentro literario que tenía organizado el Ministerio de Cultura con la escritora Shirley Campbell Barr.

Las aulas estuvieron vacías a pocas semanas del cierre del año escolar. En la escuela Barbados aprovecharon la falta de estudiantes para limpiar.

Aprobación



El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, afirmó que su plan de lucha es para el beneficio de la educación local para que sea de calidad.



Al congratular a todos los maestros que se dieron cita a las asambleas que se hicieron en el territorio nacional, en un audiovisual el gremialista indicó que continuarán con los reclamos el próximo viernes con la realización de una gran concentración en las afueras del Ministerio de Educación (Minerd), para exigir mejores condiciones para los docentes jubilados y pensionados, los cuales aseguró no tienen seguro médico y reciben un salario insuficiente para cubrir los gastos de alimentación y salud, así como una evaluación de desempeño, un aumento salarial para los educadores activos, y la mejora de la jornada extendida.