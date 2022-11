Email it

El sistema híbrido educativo brinda un aporte real e importante para el desarrollo de las habilidades, capacidades y destrezas de docentes y estudiantes para que el proceso de enseñanza sea óptimo, y lo más importante es que esta metodología puede generar experiencias significativas de adquisición de conocimientos.



Para el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, la pandemia covid-19 ha puesto de manifiesto en América Latina que la combinación del método educativo tradicional con el virtual ha sido eficaz y eficiente en la enseñanza.



“La pandemia ha puesto de manifiesto que hay otras metodologías que son eficaces y con las cuales, quizás con una inversión más ajustada, se pueda a extender más y mejorar la educación de todos los niños y niñas. Me refiero fundamentalmente al sistema híbrido”, reitera.



El especialista en educación, ciencia y cultura explica que la emergencia sanitaria provocada por la covid-19 ha contribuido a que “haya cambios de prioridades” para dar acceso a la educación a una parte de la población.



Sustenta su planteamiento en el hecho de que 180 millones de niños, niñas y jóvenes estuvieron confinados en sus casas a principio de la pandemia en toda la región.



En una entrevista exclusiva para elCaribe, Jabonero asegura que el uso responsable del sistema educativo híbrido “es más eficaz porque recibe mayores resultados con más alumnos, es decir mayor impacto, y es más eficiente porque los costes son más llevaderos”.



Durante la conversación, el secretario general de la OEI citó algunos países miembros de la organización que han tenido éxito en potenciar el aprendizaje a través del uso de la tecnología.



Por ejemplo, en Uruguay en el 2007 se implementó el Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, más conocido como Plan Ceibal.



Actualmente, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el apoyo del BID – Banco Interamericano de Desarrollo- trabaja con nueve países, donde se busca transformar la educación mediante la implementación de un sistema híbrido.



¿Tiene la educación tradicional los días contados?



En este contexto, surgen las preguntas: ¿Es realmente la educación virtual un agente transformador de los procesos de aprendizaje? ¿Podría desplazar la educación virtual a las clases presenciales?



El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero responde estas interrogantes indicando que “la educación presencial es imprescindible”.



Aclara que la virtualidad no busca reemplazar a la educación convencional. “Porque sea híbrido no es un sistema que anula el sistema tradicional. Este sistema lo que incorpora es una parte de lo tradicional con el virtual, es decir compagina las dos cosas”, añade.



Las clases que se desarrollan en aula, es decir, de forma presencial juegan un papel importante en el desarrollo de los niños y adolescentes. “Para un niño de 8 o 10 años la modalidad presencial es imprescindible. Le ayuda a madurar, hablar, a declarar, a contenerse, a ser buen amigo”, responde Jabonero ante la pregunta.



Ahora bien, el secretario general de la OEI apuesta a que el sistema educativo tradicional debe generar espacios, como la virtualidad, que permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos sociales y de trabajo colaborativo que se adaptan a la sociedad actual.



La decimocuarta asamblea general de la OEI fue celebrada el pasado viernes en la República Dominicana. Allí ministros de Educación de naciones de la región se reunieron en el país para tratar diversos temas relacionados al sector educativo.

Retos que tiene RD en materia educativa

Cuando tocó hablar sobre calidad educativa en la República Dominicana, específicamente en la educación preuniversitaria, Mariano Jabonero destacó que el sistema es débil y frágil, como es tendencia en los países de América Latina.



Otros aspectos que resaltó de la debilitada educación que existe en la región, es la poca equidad e inclusión, que no garantizan el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes en igualdad de condiciones.



A pesar de las debilidades que tiene el país, el especialista reconoció que República Dominicana, en comparación con los demás países del continente, “ha dado un salto cuantitativo muy importante en materia educativa”.