El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que el sistema educativo dominicano se mueve en sentido positivo y que se han sentado las bases para su progresivo desarrollo.



Su afirmación surge en respuesta al editorial de este medio del pasado lunes 18 de noviembre titulado “Educación pública, ¿de mal en peor? en el que se ponen en contexto los resultados de dos estudios recientes sobre evaluación y calidad de los aprendizajes, uno con resultados desfavorables y el otro con datos más alentadores.



En una comunicación dirigida al director de elCaribe, Nelson Rodríguez, el ministro Hernández citó diez logros que argumentan el avance del que habla.



En esa dirección, dijo que son muchas las novedades que presenta el sistema, pero cuyo efecto no es de corto plazo, y que se requiere que todos los sectores sociales participen para garantizar que la escuela como institución social funcione bien, con disciplina y orientada al éxito de los alumnos.



El calendario debe cumplirse



El ministro de Educación recalcó que sin el concurso y activa participación de los docentes en el proceso pedagógico a nivel de aula es poco el avance que se podrá lograr.



“Cada suspensión de docencia atenta contra la calidad del proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Se requiere que los directivos del sindicato magisterial asuman un mayor compromiso con la calidad de la educación”, ponderó.



El funcionario señaló que la disciplina en el desarrollo del currículum es fundamental, por lo que entiende que el tiempo del calendario debe cumplirse con rigurosidad y expresarse en actividades áulicas que motiven a los alumnos a ser mejores. No obstante, en la comunicación, el ministro de Educación enumeró una decena de logros, que lo llevan a asegurar que el sistema educativo se encamina hacia el desarrollo progresivo.



Por ejemplo, resaltó que se dispone de un nuevo currículum por competencia para todos los grados, ciclos, niveles y modalidades también de la aprobación de un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes para todos los niveles y modalidades.



“Conforme con el nuevo currículum, todos los niños disponen de libros de texto en impreso y digital (hacía diez años que los estudiantes de secundaria no tenían textos en sus manos). 4,500 planteles educativos disponen de internet por fibra óptica y un campus virtual para apoyar el proceso de aprendizaje, 25 mil docentes formados en su uso”, indica la nota.

Destaca fortalecimiento de competencias en aulas

Según lo expuesto por el ministro, se han fortalecido las competencias de Ciencias, Lectura, Matemáticas, Robótica y los alumnos del sistema público compiten con sus pares a nivel nacional e internacional. En las competencias de robótica los del sector público obtienen al menos el 50% de los premios, destacó. Durante este tiempo, más de 40 mil docentes han realizado cursos de inducción que los preparan para obtener mejores resultados en las aulas.