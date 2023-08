En comparación con otros años la asistencia de estudiantes en el primer día de clases fue buena, pero no en todas las escuelas, ya que algunas especialmente del Distrito Nacional, tuvieron una baja presencia de niños y adolescentes en el inicio del nuevo periodo lectivo.



El centro educativo Santa Luisa De Marillac fue uno de los que obtuvo la mayor acogida de estudiantes en el retorno a las aulas, con una asistencia de un 95 por ciento de los 645 alumnos inscritos en el plantel, según la profesora Ángela Modesto Rodríguez.



La docente de Ciencias Sociales que calificó el primer día docencia como exitoso, resaltó que todo el personal estudiantil de la escuela de nivel primario y secundario acudió con mucho dinamismo, al igual que todos los maestros que pese a ser el primer día de clases, tuvieron una jornada de trabajo completa que finalizó a las 4:00 de la tarde.



Por dicha razón, Modesto Rodríguez dijo que con el primer timbrazo también recibieron el desayuno y el almuerzo escolar de parte de los suplidores contratados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), que para esta semana tiene un menú variado compuesto por arroz blanco acompañado de guandules guisados y fajitas de pollo; mangú de plátano con carne de cerdo y ensalada de tomates; sancocho de habichuelas con muslo de pollo, y otros platos.



No obstante, todavía hay centros como el liceo de jornada regular Fidel Ferrer, que no son beneficiados con la alimentación escolar.



Así lo afirmó su directora Juana Rosa, que destacó que pese a solicitar en reiteradas ocasiones el desayuno para suplir la necesidad de los estudiantes aún no lo reciben.



“Esperamos que en este nuevo año escolar nos incluyan y que nos cumplan con esa parte”, expresó la educadora que dirige una escuela con 289 estudiantes, de los cuales 214 asistieron a las aulas, pero señaló que siguen recibiendo alumnos porque los salones de clases están diseñados para tener 320 y deben darle cabida a todos los que necesiten la matriculación.



Sin embargo, en otras escuelas como en el liceo de educación media Estados Unidos que sufrió un aumento en su alumnado, las inscripciones cerraron con el comienzo del nuevo periodo de clases.



La información la ofreció el director José Ernesto de Óleo Jiménez, que manifestó que al igual que en otros centros iniciaron el desarrollo del calendario escolar con una jornada de ambientación que concluirá el próximo viernes con casi 200 estudiantes de los más de 500 inscritos en las aulas.



“Siempre el primer día hay un poquito de baja”, reveló el maestro, pero indicó que en el transcurso de la semana la concurrencia aumentará.



Así también lo aseguró Amarilis Camarena, directora de la escuela primaria Fidel Ferrer, a donde solo estuvieron presentes alrededor de 250 niños de los 555 matriculados.



Dentro de las razones que de acuerdo a la docente contribuyeron a la baja asistencia, está la ligera llovizna que cayó sobre parte de la ciudad del Gran Santo Domingo en las primeras horas de la mañana, y la falta de uniformes y demás útiles escolares en algunos estudiantes, cuyos padres no han podido comprar.



El año escolar con el que se estrena un nuevo currículo basado en competencias y un renovado sistema de evaluación, tiene 40 semanas y culmina el 21 de junio del 2024.

Objetivos de directores para este nuevo año

Sendina Vallejo directora del Politécnico Víctor Estrella Liz que contó con una asistencia de 600 de los 749 estudiantes matriculados, espera que el nuevo periodo lectivo sea aprovechado al máximo por los alumnos para que puedan lograr las competencias que están programadas para cada grado. Mientras que Juana Rosa del liceo Fidel Ferrer desea que los padres se integren más al proceso de aprendizaje y enseñanza de sus hijos, al igual que el director del liceo de educación media Estados Unidos, José Ernesto de Óleo Jiménez, que entiende que los padres deben asumir la responsabilidad de comprometerse con sus descendiente y asistir a los profesores durante todo el año escolar.