Peravia;- En un emotivo acto, Hogar Crea Dominicano Inc. celebró la graduación del curso de Cocina Doméstica, en el que fueron reconocidos 17 residentes en tratamiento que pertenecen a las filiales de Baní, San Cristóbal, Haina y Modelo Independencia, quienes culminaron con éxito su formación gracias al apoyo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Esta ceremonia, realizada en Playa Los Uveros, del distrito municipal Paya, en el municipio Baní, forma parte de las actividades conmemorativas del 50 aniversario de la institución (1975-2025), reafirmando el compromiso de Hogar Crea Dominicano Inc. con la rehabilitación, educación y reinserción social de personas en proceso de transformación personal.

En representación del Director Ejecutivo Nacional, Julio Manuel Díaz Capellán, ofreció palabras Víctor Bienvenido Arias, Supervisor Regional, quien resaltó el impacto positivo de la capacitación técnica como herramienta de cambio social.

“Estos hombres no solo han aprendido a cocinar; han aprendido a creer nuevamente en sí mismos, a construir un futuro digno y productivo.”

La secretaria general de la Junta Directiva Nacional, Sra. Magnolia Sánchez Cuevas, valoró el esfuerzo conjunto entre Hogar Crea e INFOTEP, y reiteró la importancia de continuar fortaleciendo estos lazos institucionales.

Por parte de INFOTEP, participaron, Rosalba Ramírez, profesora del curso, y la Nancy Ciprián, supervisora de asesores, quienes expresaron su satisfacción por los logros alcanzados por los participantes. “Es inspirador ver cómo la educación transforma vidas. Hoy, cada uno de estos graduandos es un testimonio vivo de eso”, declaró Ramírez.

Uno de los momentos más conmovedores fue el discurso del graduando Francisco Alberto Caamaño Vega, quien agradeció a Hogar Crea, INFOTEP y a su familia por el apoyo incondicional. “Hoy no solo me llevo un certificado, me llevo una nueva visión de vida”, afirmó con orgullo.

El evento también incluyó un momento de reflexión espiritual con la bendición del acto a cargo del Pastor Pedro Valdez, y un segmento artístico a cargo del cantante cristiano Elvin Núñez, quien elevó el espíritu de los presentes con su mensaje de fe y esperanza.