Presidente compara los resultados de 2018 con los de 2022 y resalta que este año se obtuvieron 11 puntos más

El presidente Luis Abinader afirmó que de los 81 países participantes en la prueba PISA 2022, de las naciones de América Latina solo experimentaron mejoras en las puntuaciones, República Dominicana y Panamá.



El informe PISA 2022, dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), posiciona a este año al país con un mejor desempeño en las áreas evaluadas: Lectura, Matemáticas y Ciencias.



Los puntajes alcanzados por República Dominicana en 2022 fueron de 351 puntos en Lectura, 360 puntos en Ciencias y 339 puntos en Matemáticas.



En su octava edición, este estudio muestra que desde que el país caribeño comenzó a participar en 2015 en esta evaluación ha mejorado la puntuación de sus estudiantes en matemáticas y ciencias conforme a los datos de 2022.



En comparación con la puntuación global del 2018, que descendió a 334 puntos, este 2022 se elevó hasta 350 puntos.



“Pero ahora, la República Dominicana aumentó en promedio 16 puntos con relación con la medición del 2018”, resaltó el presidente durante una rueda de prensa de la que participaron además la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Educación, Ángel Hernández.



El jefe de Estado explicó que en contraste, la medición PISA 2018 había develado una marcada caída en lectura respecto a los resultados obtenidos en 2015.



Destacó que las pruebas PISA se aplican en la República Dominicana desde el año 2015, cuando tuvo lugar la primera versión, y obtuvo una muy baja puntuación que colocó al país en el último lugar entre los países evaluados.



Dijo que en el 2018 fueron aplicadas las pruebas por segunda vez y en lugar de mejorar se volvieron a obtener resultados muy malos.



“Aún hay mucho por hacer”



El presidente Luis Abinader enfatizó que los resultados presentados en el informe de la prueba PISA, también revelan una realidad que hay que enfrentar, refriéndose a que “aún hay mucho por hacer para garantizar una educación de calidad y equitativa”.



“Como presidente de la República Dominicana, reafirmo mi compromiso con la educación como pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Este informe debe servir como un llamado a la acción para redoblar nuestros esfuerzos y trabajar juntos en la transformación de nuestro sistema educativo”, resaltó el mandatario.



Ministro de Educación: No se puede decir que estamos en el último lugar



El ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que República Dominicana fue uno de los siete países que tuvieron un avance de nueve puntos o más en las pruebas matemáticas de PISA 2022.



El funcionario indicó que eso representó un avance de tres posiciones en el ranking general.



Hernández expresó que no se puede decir que “estamos en el último lugar”.



Resaltó que pese al impacto de la pandemia por COVID 19, la educación dominicana avanzó significativamente, gracias a las medidas implementadas por las autoridades educativas.



“Estamos hablando de que en un contexto internacional, afectados por una pandemia terrible, el país logró aumentar sus resultados positivamente. ¿Qué hicimos diferente?, bueno durante la pandemia con el país completo paralizado, nosotros rescatamos el año escolar. También impulsamos todo un programa de educación a distancia. Y ya no se puede decir que estamos en el último lugar como otros dicen, subimos”, indicó el ministro.



Hernández manifestó que el hecho de que República Dominicana se ubica por debajo de la media internacional, de países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, China, Alemania y Francia, se debe a que estos tienen niveles económicos más alto que el país.



“Los resultados de esos países avanzados son mejores, es una comparación entre ricos y pobres que a veces, no a veces siempre, salimos debajo”, expresó el ministro durante la rueda de prensa en el Salón Verde del Palacio Nacional.



Pandemia



El informe PISA 2022 presta especial atención a lo sucedido durante la pandemia Covid-19: el 39 % de los estudiantes dominicanos aseguró que recibió apoyo diario con clases virtuales por video, aunque un 39 % tuvo problemas al menos una vez a la semana para comprender las tareas escolares y un 36 % para encontrar a alguien que le ayudara.



Si volvieran a tener que cerrar los centros escolares, un 64 % de alumnos se muestra confiado en el uso de tecnologías y programas de vídeo para seguir con su aprendizaje, de acuerdo con el análisis, efectuado sobre una muestra de 6,868 estudiantes dominicanos en 253 escuelas, en representación de unos 121,900 alumnos de 15 años.



Por lo general, en la escuela los dominicanos se sienten bien, hacen amigos fácilmente (76 %) y tienen un sentimiento de pertenencia del 81 %, aunque alrededor del 29 % de niñas y el 31 % de niños aseguran ser víctimas de acoso alguna vez al mes (promedio de la OCDE: 20 % de chicas y 21 % de chicos).



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la prueba PISA, evalúa y compara los conocimientos de alumnos de 15 años en distintas partes del mundo.

“O sea, tampoco hay mucho por qué celebrar”

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, calificó como irrelevantes los resultados de las pruebas PISA.



Afirmó que solo son utilizadas para propaganda en contra del magisterio dominicano.



Hidalgo aseguró que no hay nada que celebrar porque “de todos modos, en los resultados de las Pruebas PISA 2022, la República Dominicana está 100 puntos por debajo de la calificación promedio esperada en ciencias, lenguaje y matemáticas y 200 puntos por debajo de la calificación más alta, registrada en esta prueba, en este año. O sea, tampoco hay mucho por qué celebrar”, expresó el gremialista a través de una nota de prensa.