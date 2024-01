Muchos padres decidieron “extender” el asueto de las fiestas

En la República Dominicana se ha tornado costumbre para el personal docente de los centros educativos del sector público y privado ver que la mayoría de los estudiantes no asisten al llamado de regreso a clases desde el primer día.



Tras un recorrido por diferentes planteles educativos del Gran Santo Domingo, un equipo de periodistas visitó varias escuelas donde se pudo constatar que a la mayoría de ellas no asistió gran parte de sus estudiantes.



Tal es el caso de la Escuela Aída Cartagena Portalatín del sector La Zurza del Distrito Nacional, la cual cuenta con una matrícula de más 900 estudiantes y en el primer día de clases luego del asueto de Navidad solo fueron 322 alumnos.



“En la primera semana luego de unas vacaciones siempre es así, porque muchos padres mandan a sus hijos a los campos, muchos llegan en esta semana”, aseguró Paulina Solano, del primer ciclo de la escuela.



Expresó que este año en comparación con el anterior la asistencia ha sido menor, debido a que durante el primer día de clases del 2023 asistieron más de 400 estudiantes, dijo la maestra Solano, que ha sido docente de ese plantel por más de 11 años.



En la Aída Cartagena Portalatín se imparte el primer y segundo ciclo de primaria, además de dos grados de secundaria y el nivel inicial, este centro educativo cuenta con 35 docentes de los cuales solo asistieron 33.



De igual manera ocurrió en una escuela ubicada en la calle Hermanas Mirabal del sector de Villa Mella, donde la asistencia para el equipo de gestión del centro educativo fue aceptable en comparación con años anteriores.



Este equipo aseguró que de aproximadamente 800 estudiantes que tiene esta escuela en este primer día de clases asistieron 326 alumnos, confirmó este grupo que lidera el plantel ante la ausencia del director.



Otra situación similar se registró en la escuela La Milagrosa de La Agustinita del sector de Cristo Rey, donde según su directora la docente Miriam Soto, solo asistió el 65% de la matrícula.



La escuela La Milagrosa es un pequeño centro que fue construido en 1992, este tiene una matrícula 328 estudiantes, los cuales están divididos en dos tandas, la matutina y vespertina.



La directora Soto hizo una convocatoria, “a todos los padres de la comunidad educativa a que acaten el llamado, porque nosotros estamos trabajando, estamos haciendo nuestra parte y necesitamos que ellos hagan la suya envíen los niños a la escuela”.



Sin embargo en el Liceo Educación para Pensar, ubicado en el sector Los Jardines, la directora del plantel, Keysi Cuevas, aseguró que el 81% de su matrícula educativa se dio cita.



Esta es una escuela secundaria académica, tiene una matrícula de 367 estudiantes. “Somos centros que nos caracterizamos por la gran cantidad de estudiantes que siempre vienen desde los primeros días de inicio de docencia, no sé si es por lo cerca que viven todos”, aseveró la directora.



No obstante, la educadora afirmó que en el primer día del regreso a clases luego de las vacaciones del asueto de Navidad no vinieron tantos estudiantes como el año pasado cuando la asistencia fue mayor.



Esta situación no solo se visualizó en los centros de educación pública sino en algunos privados. Es necesario recordar que no todos los planteles educativos iniciaron docencia en el día de ayer, debido que algunos colegios han pautado su fecha de retorno a clases para el miércoles 10 de enero.



En la mayoría de los centros visitados los titulares de los planteles educativos coincidieron en que a mediados de la semana es cuando se reintegra la mayor cantidad del alumnado.



Esto es debido a que muchos padres deciden “extender el asueto navideño” durante algunos días de la primera semana de clases.



El año escolar 2023-2024 comenzó el pasado 28 de agosto y debe concluir el 21 de junio de 2024. El día de ayer debió empezar el segundo ciclo para los más de 2,587,965 alumnos que corresponden al sector público.

Educación llama a reanudar las clases

La convocatoria de regreso a clases de este inicio del 2024 fue realizada por a través de las redes sociales del Ministerio de Educación y de los diferentes grupos de whatsapp de los respectivos centros educativos.



Luego de las vacaciones por motivo de las celebraciones navideñas, el Ministerio de Educación mantuvo un conteo activo desde el 07 de enero en sus plataformas para recordar a los padres y alumnos el regreso a clases con entusiasmo. Ya dio comienzo el segundo período del año escolar 2023-2024, el ocho de enero las escuelas públicas de todo el país y algunos centros privados abrieron sus puertas para recibir a sus alumnos.

Docentes