Desde el pasado mes de junio la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) está dando clases presenciales, sin embargo, sigue apegada a la virtualidad por miles de estudiantes que por diversas razones no pueden asistir a la academia, dándole la oportunidad de que puedan seleccionar asignaturas en formato virtual o semipresencial.



La vuelta a las aulas en la Primada de América la marcó el curso intensivo de verano y luego de una breve pausa ayer abrió el segundo periodo de docencia, lo que produjo que miles de bachilleres retornaran a la casa de altos estudios tras permanecer cerca de dos años aprendiendo desde casa.



Así lo hizo Laisha Cuevas, quien señaló que tuvo problemas con las clases virtuales por no tener una buena conectividad a internet.



La estudiante de primer año, Escarlen Lora, valoró la decisión de la institución de permanecer con las clases presenciales, porque se eleva el nivel de aprendizaje y se mantiene una interacción constante con los compañeros y maestros.



Asimismo, Cristian Mercedes que estudia medicina, destacó que son mejores porque se tiene más autodisciplina.



Para la profesora María Pérez Lorenzo, el regreso a las aulas le devuelve el dinamismo al centro de estudio superior.



Declaró que fue difícil impartir docencia a distancia, por la dificultad que tuvieron muchos estudiantes para conectarse a las secciones de clases.



“Trabajar cinco semestres de manera virtual no fue tan fácil, había alumnos que se trepaban encima de casas y árboles para poder estar presente en una videoconferencia”, resaltó la maestra de letras.



De igual manera, la profesora Aida Pepén manifestó que a los bachilleres no les dieron un entrenamiento previo para manejar la plataforma habilitada para tomar las asignaturas.



La docente, que también enseña letras, dijo que junto a los demás maestros trabajarán para que el semestre sea un éxito.



Según el calendario académico de la institución, el segundo periodo de clases termina en el mes de diciembre.

Muchos de los estudiantes que fueron a la academia son de nuevo ingreso.

Cambios



Al darle la bienvenida a toda la comunidad uasdiana al nuevo semestre, el rector de la universidad Editrudis Beltrán, informó que ya comenzaron a trabajar en una reforma de la institución para convertirla en una academia más ágil, eficiente y moderna.



Detalló que la pandemia del covid-19 impulsó la sistematización de los procesos, lo que contribuirá a profundizar los cambios que esperan realizar en la entidad estatal.