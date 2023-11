En sus 49 años de historia, esta Alta Casa de Estudios ha aportado a la República Dominicana más de 143 mil profesionales que con su ejercicio impulsan el desarrollo del país.

La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), celebró con éxito su Nonagésima Sexta Graduación Ordinaria en la Sede Santiago, invistiendo a 727 nuevos profesionales de diversos Programas de Grado y Postgrado.

Con esta Graduación, y próximo a la celebración de sus 49 años de fundación, este 12 de noviembre, UTESA cuenta con un histórico de más de 143 mil egresados, que con su ejercicio profesional impulsan el desarrollo y bienestar de la República Dominicana.

La Dra. Lily Rodríguez González de Eloy, rectora de UTESA Sede, invitó a los graduandos a abrazar y defender el aprendizaje continuo como un principio ético, enfatizándoles: “la idea de aprender más allá de una capacidad cognitiva, para mirar el mundo desde la nobleza que supone entender que cada día empezamos de nuevo, que cada día tenemos una nueva oportunidad para crecer, y crecer junto a otros, por un proyecto que está más allá de nuestra propia voluntad, porque tenemos la responsabilidad, como Utesianos, de liderar el cambio: el personal y el social”.



En su mensaje a los graduandos, la Dra. Lily Rodríguez, también les exhortó: “Hoy tienen el deber de hacer conocer al mundo que no se puede ser un buen profesional si no se es un ser humano ético. Aprender no es tener la razón abierta a seguir aprendiendo, es tener el corazón abierto al reto de cambiar y cambiar el mundo”.

En esta promoción se graduaron 488 mujeres (67%) y 239 hombres (33%), representados en las diferentes Facultades que ofrece la Universidad; a nivel de Grado: 130 graduandos de Arquitectura e Ingenierías; 230 graduandos de Ciencias de la Salud; 166 graduandos de Ciencias Económicas y Sociales; y,127 graduandos de Ciencias y Humanidades; en los Programas de Postgrado, un total de 74 graduandos.

El graduando, Lic. Diomy de Jesús Caraballo, de la Carrera de Lenguas Modernas,

resaltó el apoyo, formación y servicios ofrecidos por su Alma Máter, asegurando que les permitieron crecer personal y profesionalmente. Motivó a sus compañeros a ejercer sus profesiones con integridad “que sus acciones formen parte de un legado del buen hacer y sean motivo de inspiración para ustedes, sus familias y la sociedad”.

La Ceremonia, realizada este 11 de noviembre de 2023, en la Gran Arena del Cibao, contó con la participación de: el Ing. Frank Rodríguez González, Presidente y Canciller del Sistema Corporativo UTESA; la Dra. Lily Rodríguez González, Rectora UTESA Sede; el Ing. Edwin Tavárez, Presidente del Grupo TADUG; la Lic. Maira Vargas, Vicerrectora Académica; la Lic. Josefina Cruz de Santos, Vicerrectora de la Secretaría General; la Dra. Laura Blomer, Vicerrectora Administrativa; miembros del Claustro Universitario, entre otras autoridades académicas.