A pesar de tentativas “fallidas” en más de 20 años, las cámaras legislativas vuelven a “echar el pleito”

Aepesar de los intentos “fallidos” en más de 20 años por reformar el Código Penal vigente, el Congreso vuelve a “echar el pleito” con la controversial modificación legislativa.



Luego que en la sesión del pasado martes el Senado de la República conformara la comisión especial que estará a cargo de la reforma al Código Penal, el tema vuelve a generar debates en la sede del primer Poder del Estado.



Ayer, organizaciones civiles provida entregaron un anteproyecto de ley a diputados, el cual busca modificar el referido marco legal que data desde el año 1884. Los legisladores que recibieron la pieza también defienden el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte.



Consultados sobre el tema, senadores, diputados y miembros del grupo que presentó la propuesta legislativa señalaron las causas que, según ellos, impidieron la aprobación de la reforma del Código Penal en pasadas legislaturas, y coinciden en que ahora es el momento para darle salida al tan esperado pliego legal.



Al abundar al respecto, dijeron que la injerencia de los demócratas de los Estados Unidos, “hipocresía” de congresistas y presiones de distintos sectores del país obstaculizaron la aprobación de la reforma legislativa en el pasado.



En el Congreso Nacional hay dos proyectos de reforma del Código Penal, además del anteproyecto que recibió el grupo de diputados encabezado por Soraya Suárez, el cual no había sido introducido en la Cámara Baja al momento de elaborar esta nota. Los tres documentos legislativos no contemplan las tres causales del aborto y dejan fuera aspectos en favor de la comunidad LGBTIQ+, temas que han sido “la piedra en el zapato” al momento de conocer la polémica reforma.



Las dos versiones del Código Penal en las cámaras legislativas fueron sometidas por el senador Ramón Genao Durán y su hijo, el diputado Rogelio Alfonso Genado Lanza, ambos reformistas y representantes de La Vega.



Destacan ambiente favorable para aprobar la iniciativa



La diputada perremeísta Soraya Suárez, acompañada de aproximadamente 20 legisladores, recibió el anteproyecto de Código Penal presentado por los representantes de la sociedad civil.



Suárez destacó el compromiso de los legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para aprobar el marco legal. “El Código Penal y su aprobación deben ser un hecho ya para la República Dominicana”, expresó.



Subrayó que no existen obstáculos para avanzar en este proyecto, que busca responder a las demandas de justicia del país. Además, enfatizó que la aprobación del Código Penal en esta legislatura es también el deseo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.



“Tenemos la responsabilidad social y política de darle al país un Código Penal acorde a los tiempos. Lo necesitamos, lo necesita la República Dominicana. Y como legisladores, desde hoy y hasta la aprobación no pararemos para que sea un éxito. Entendemos que no existe ningún tipo de obstáculo para que esto, en el menor de los tiempos, sea una realidad”, puntualizó.



El también diputado oficialista Eugenio Cedeño declaró que estaba seguro que el nuevo Código Penal no se aprobaría mientras gobernara el Partido Demócrata de los Estados Unidos, pero que ahora los elementos externos que eran el talón de Aquiles han desaparecido, lo que hará que “no se postergue ante las presiones poderosísimas que existían”.



En tanto, Ramón Bueno comentó que las principales dificultades que han impedido la actualización de la modificación legislativa ha sido “la hipocresía” dentro del Congreso.



Anteproyecto recoge inquietudes expresadas en vistas públicas



En su proyecto, las organizaciones provida tomaron en cuenta propuestas levantadas de las vistas públicas realizadas en el cuatrienio pasado. En la versión que presentan corrigieron diversos artículos y reestructuraron otros.



Las entidades señalaron que el pliego de ley fue revisado, estudiado y reestructurado de manera minuciosa, a través de un equipo de abogados, que profundizaron en los aspectos que deben establecer en la pieza legal que tanto necesita el sistema jurídico dominicano.



Dentro de los aspectos más relevantes estudiados, se encuentran la pederastia, el desacato, el fraude (en todas sus versiones), sanciones por la violación a la propiedad en los casos de expropiación sin pago del justo precio, la corrupción (en todas sus formas), entre otros.



Además, en la modificación realizada, se estipula que la corrupción no perime, según sustentan en la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC).



Las innovaciones del anteproyecto incluyen más de 70 nuevos tipos penales.

Entidades piden legislar sin banderías políticas

Tras hacer un llamado al hemiciclo con el fin de que la reforma del Código Penal sea aprobada sin mayores distracciones, las entidades cívicas enfatizaron que los diputados deben velar y legislar por y para los dominicanos, amparándose en la Constitución, y dejar de lado banderías políticas y particularidades que pudiesen afectar el buen desenvolvimiento del Congreso.



Entre las organizaciones que remitieron la reforma destacan el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi); Grupo Acción Cristiana; Movimiento Matrimonio Feliz; Alianza Vitae; y Juventud con una Misión (Jucum).



Asimismo, los abogados participantes, responsables de corregir el proyecto modificador, fueron Fabio Caminero, Carolina Moreno, Katherine Hernández Gómez, Martha Erneris Jaquez Hiraldo y Laura Félix.