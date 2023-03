Reforma. Desde el inicio del gobierno, el presidente Luis Abinader ha convocado al liderazgo político nacional al diálogo por distintos temas.



Solo en dos escenarios, los tres principales partidos de oposición se han retirado; de la propuesta de reforma a la Constitución en el marco del diálogo para las reformas, y ahora de la convocatoria para un pacto frente al problema que representa Haití para la República Dominicana.



El presidente Luis Abinader ha mostrado una actitud conciliadora desde el inicio de su gestión en agosto de 2020. Una de las primeras acciones del gobernante fue visitar al liderazgo político nacional, y ahora dos años y medio después, volvió a apostar por la concertación para abordar la problemática haitiana.

A esta última convocatoria, desde el principio, se ausentaron los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD). La Fuerza del Pueblo (FP) asistió al primer encuentro en la persona de su titular de asuntos internacionales, Manolo Pichardo. Pero luego la Dirección Política decidió retirarse del encuentro.



Lo que dicen los partidos



Las organizaciones mayoritarias han cosechado críticas en la opinión pública por la decisión de no participar, aun así mantienen su postura. “El manejo improvisado y displicente de la actual administración con respecto al tema haitiano ha quedado en evidencia cuando en más de dos años de gobierno el balance que tenemos son siete convocatorias del presidente, cuatro correspondientes al diálogo organizado por el CES y tres a Palacio para tratar de manera específica la crisis de Haití, contando en todas esas convocatorias, con la participación del PRD, sin que el gobierno haya tomado acciones para abordar el tema y, por el contrario, engavetando todo lo acordado en cada reunión”, indicó el presidente del PRD, Miguel Vargas, al justificar la ausencia de ese partido en la convocatoria.



En tanto, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dijo que el llamado del gobernante es una pérdida de tiempo.



La FP sostuvo que la iniciativa del presidente Abinader fue para enmendar el error que cometió al someter el proyecto de ley de trata que lesiona la soberanía nacional.



Esos partidos sí asistieron a una convocatoria previa que hizo el gobierno para enfocar la estrategia nacional ante el agravamiento de la crisis haitiana. También fueron invitados al acto de inicio de la construcción de la verja doble perimetral en la frontera, pero no asistieron.



El gobierno continuó la conversación con los partidos minoritarios de la oposición y aliados del gobierno.



Ausencia en reforma constitucional



El PRD, PLD y FP se retiraron del debate sobre la reforma de la Constitución que se desarrollaba en el marco del diálogo para las reformas del Consejo Económico y Social (CES) que debate 15 temas sobre reformas. Las tres organizaciones políticas continuaron su participación en el diálogo en otros 15 temas.

Luego de eso, el presidente Abinader anunció que dejaría sin efecto la propuesta de reforma a la Constitución que tenía como base la independencia del Ministerio Público.



¿Y los resultados? Son muy pocos hasta ahora



Hasta el momento, ninguno de los temas que se debaten en el seno del diálogo nacional del CES, ha avanzado hasta aprobarse o darse a conocer algún plan. El presidente del CES, Rafael Toribio, informó que el 22 de este mes se firmará el “compromiso por el agua”. De los temas que se incluyeron en el diálogo de las reformas, la modificación a la Ley Electoral es el único que ha avanzado, pero su aprobación no fue fruto del consenso en el CES.



De hecho, originalmente, ese tema no estaba incluido en el diálogo, pero fue tomado en cuenta ante la solicitud de la Junta Central Electoral y la Federaciones de Partidos Políticos de la República Dominicana (Foppredom).



En el marco de las reformas, se incluyen los temas agua, electoral, medioambiente y cambio climático, política exterior y migración, reforma y modernización de la administración pública, salud, seguridad ciudadana y reforma policial, seguridad social, transformación digital, transparencia e institucionalidad, transporte e hidrocarburos. En el denominado espacio institucional, se discuten el pacto educativo, el pacto eléctrico y el laboral.