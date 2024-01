El presidente del Ministerio La Batalla de la Fe, pastor Ezequiel Molina Rosario manifestó que la violencia y el irrespeto a las leyes están “fuera de control”, no solo en la República Dominicana, sino en muchos países del mundo.



En un sermón titulado “Alerta Final”, Molina Rosario enfocó su mensaje de la edición número 60 de La Batalla de la Fe, en los acontecimientos mundiales y sus consecuencias, criticando la forma en que los organismos internacionales buscan resolver los males.



Durante el evento, que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, el religioso dijo que el mundo vive abrumado por las guerras, el hambre, crisis política, delincuencia, plagas, nuevas enfermedades, corrupción y falta de confianza en los gobernantes. Dijo que estas son parte de las alertas finales a las que se les debe poner atención.



“Las noticias internacionales dan cuenta de que en todas partes los gobiernos no encuentran qué hacer con la delincuencia, la violencia, la falta de respeto y la violación a las leyes”, agregó.



Buscas a Dios o “te lleva el diablo”



Molina Rosario agregó que observa unos cambios negativos a nivel nacional en el quehacer humano y agregó que hay una alerta final para la sociedad.



“La alerta final es que si no buscas a Dios, si no te acercas al postulado bíblico, te va a llevar el mismo diablo”, dijo Molina.



Criticó que la sociedad está más preocupada por la identidad de género de los niños, que porque aprenda a leer y a escribir, así como a tener una profesión.



“Enseñarles sexualidad es más importante que enseñarles a leer . Eso le han metido en la cabeza a muchos pobres”, agregó el religioso.



Consideró que el feminismo y la “imposible” igualdad de género están rompiendo el equilibrio del diseño divino y que las casas se han convertido en un ring de lucha libre, donde la mayor parte de las veces quien pierde es la mujer.



Molina Rosario también criticó la forma en que organismos internacionales intentan solucionar problemas como el hambre, la pobreza, el aborto, la violencia de género y otros temas que afectan el país y el mundo.



La versión 60 Batalla de la Fe también contó con la participación de Ezequiel Molina Sánchez y varios oradores.



Uno de los momentos más emotivos del evento sucedió cuando los hijos de Ezequiel Molina, Ezequiel jr, Eliú, Elisabeth y Eunice, junto a su madre Dominga Sánchez, subieron a tarima para enviar un mensaje a las familias. El hijo menor Eliú cantó una alabanza a petición del pastor Molina Rosario.



Al evento también asistió el senador Antonio Taveras Guzmán y el aspirante a alcalde del municipio Santo Domingo Este, pastor Dio Astacio, entre otros dirigentes políticos.



Intercede por políticos cristianos candidatos

Durante el tradicional evento a casa llena, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, Molina Rosario pidió orar por la República Dominicana, por el mundo, por Israel y por el momento político que vive el pais, con miras a las próximas elecciones generales.



“Mira cuántos hombres y mujeres tenemos aquí, que se han postulado para un cargo público y quieren hacer algo por esta sociedad. Si hay sinceridad en sus corazones, te pedimos señor que los ayudes a cristalizar sus ideas”, dijo.