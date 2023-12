Las principales entidades de la Sociedad Civil no se dejaron sentir en los temas de debate nacional con la fuerza e insistencia con la que lo hacían en otros tiempos. De hecho, brillan por su ausencia en las críticas al Gobierno, papel que solo están desempeñando los partidos políticos de oposición.



Participación Ciudadana y la Fundación Institucilnalidad y Justicia (Finjus), así como foros como la Marcha Verde, brillaron por su ausencia en la presión sobre temas como los casos de supuesta corrupción, la carrera de préstamos y el cuestionado contrato de Aerodom, que extiende por 30 años la administración de siete aeropuertos a esa empresa.



En tanto, entidades de la Sociedad Civil organizadas en gremios como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) y las centrales sindicales como la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), hacen pocas críticas al Gobierno.



Asimismo, la incidencia y liderazgo de instituciones religiosas como la Iglesia católica han disminuido en los últimos años. Las iglesias evangélicas siguen su crecimiento en el país, pero su participación es muy segmentada y en muchos casos los líderes evangélicos apoyan proyectos políticos.



Sin embargo, recientemente el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (Codue), pastor Feliciano Lacen, advirtió que como está estipulado el contrato de renegociación con la compañía Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) este sería dañino para el país.



Participación Ciudadana no se pronunció sobre los supuestos casos de corrupción que en los últimos meses han generado ruidos al Gobierno. En su informe del pasado 18 de diciembre la entidad se limitó a decir que hay avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad.



“En materia de transparencia, el 2023 estuvo marcado por altos y bajos, respecto al desempeño de los diferentes organismos del Estado dominicano. Las notas bajas se las llevan los de control externo, como la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional, en su rol de fiscalización. Mientras que los organismos de control interno, como la Contraloría General de la República y sus unidades de auditoría interna o antifraude y la Dirección General de Contrataciones Públicas han mantenido o aumentado su incidencia y de alguna manera, han compensado las deficiencias del control externo, por lo que se llevan las notas más altas”, puntualiza.



El comunicado de la entidad dedicó un párrafo para valorar la gestión del presidente Luis Abinader. “Tal como se comprometió, el presidente Abinader no ha sido indiferente ni tolerante frente a las denuncias que involucran a funcionarios de su gobierno en acciones contrarias a la ley o violatorias a la ética. Desde que inició este periodo gubernamental, más de 40 funcionarios públicos han sido destituidos, suspendidos o han tenido que renunciar”, apunta el documento.



Sin embargo, la entidad en el comunicado no se refirió a los casos de supuesta corrupción que se ejecutaron en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que obligaron a la renuncia de su director, Hugo Beras. Participación Ciudadana tampoco ha exigido claridad a las críticas que se han hecho sobre varios contratos en la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), que dirige Bartolomé Pujals. La entidad no ha criticado que a pesar de los escándalos y destituciones, ninguno fue sometido a la justicia.

Colegio Médico y ADP se hacen sentir con huelgas

Entre los gremios profesionales que se hacen sentir en las presiones y críticas al Gobierno figuran el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Por ejemplo con el brote de dengue que azotó al país y que el Gobierno tardó en reconocer la existencia de la epidemia, el CMD hizo las denuncias y ha afirmado que las estadísticas sobre los casos de infecciones y muertes que presentan las autoridades de Salud Pública no se corresponden con la realidad, porque hay un subregistro. “Las autoridades están ocultando información porque a nosotros nos llegan diariamente reportes de los casos de dengue en el país y están muy por encima de los que está publicando Salud Pública”, afirmó el entonces presidente del CMD, Senén Caba. De su lado, la ADP basa las presiones al Gobierno en mejoras para la clase docente y la paralización de la docencia para esos fines ha generado mucho rechazo social. Este año, algunas organizaciones sociales del Cibao hicieron una huelga para el 13 de noviembre en varias provincias. El objetivo de la protesta fue “para que el Gobierno escuche el reclamo de los más pobres, porque este es un gobierno indolente que solo piensa en los ricos, y debe bajar a la comunidad”.