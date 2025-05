El 12% de 500 dominicanos encuestados por TransUnion indicó que fue víctima de fraude por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto desde agosto hasta diciembre de 2024.



Mientras, casi una cuarta parte (24%) indicó que eran conscientes de haber sido blanco de fraude, pero no fueron víctimas.



Cerca de un tercio (30%) de los dominicanos que dijeron haber sido blanco de estos intentos de fraude informaron que ocurrió a través de “vishing”, que es cuando los estafadores telefónicos intentan inducir a los destinatarios a revelar información personal.



Estos son algunos de los hallazgos de la recién publicada Actualización del Informe de Fraude Omnicanal de TransUnion para H1 2025, que muestra cómo los consumidores dominicanos continúan siendo blanco de los estafadores a través de una amplia gama de canales.



“Con nueve de cada diez dominicanos usando teléfonos móviles para realizar sus actividades diarias, conectarse con amigos o mantenerse en contacto con la familia, es fácil entender por qué el vishing sería una táctica de fraude tan común entre los estafadores que apuntan a esta región”, dijo Diana Martínez, directora de soluciones de fraude para TransUnion en América Latina. “Si bien los ciberdelincuentes atacarán en cualquier momento utilizando cualquier canal, parecen centrarse en los canales más populares en las regiones a las que apuntan”. El 64% de los encuestados dominicanos indicaron que no fueron blanco de fraude por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto en absoluto. Esto plantea preguntas sobre si estos encuestados fueron de hecho blanco de fraude, pero simplemente no eran conscientes de ello.



Según el estudio de TransUnion, la República Dominicana tuvo el mayor porcentaje de encuestados en los países del continente americano (donde se hizo la encuesta), que dijeron haber sido víctimas de fraude por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto en el segundo semestre de 2024.



Las comunidades y los videojuegos entre las principales industrias objetivo del presunto fraude digital

A nivel mundial, las comunidades experimentaron la tasa más alta de intentos de presunto fraude digital en 2024. Casi el 12% de todas las transacciones realizadas en las comunidades (propiedades web como foros en línea y sitios de citas) se sospechó que el año pasado fueron fraudes digitales. Esto es seguido de cerca por los videojuegos (11%), los juegos (incluidas las apuestas en línea, el póker y otras) en un 8% y el comercio minorista (8%), estos son los cuatro primeros lugares.



La industria logística, que ha visto un crecimiento en el fraude de envíos (a menudo perpetrado por anillos de crimen organizado), tuvo el mayor crecimiento en volumen de presunto fraude digital a nivel mundial en 2024, con un aumento de más del 100% con respecto a 2023.



Dicho esto, la tasa de fraude sigue siendo relativamente modesta en un 3%, de acuerdo con los hallazgos de la referida investigación.

Telecomunicaciones, los seguros y los videojuegos

Los juegos vieron un cambio significativo en el volumen año tras año, con un aumento del 20%. Las telecomunicaciones (-79%), los seguros (-29%) y los videojuegos (-23%) vieron las mayores disminuciones en el volumen de presunto fraude digital. “El fraude digital en las plataformas comunitarias no es de ninguna manera un fenómeno nuevo. En 2024, parece que los estafadores apuntaron a estas áreas con un vigor renovado”, dijo Martínez. “Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza en las plataformas comunitarias y atacan a los miembros con una gama de solicitudes de estafadores”.