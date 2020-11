Guillermo Moreno: Es tiempo que Ministerio Público adopte medidas contundentes frente a la violencia contra la mujer

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, consideró urgente la intervención del gobierno y la ejecución de nuevas estrategias ante los casos de violencia machista acontecidos en los últimos días, los cuales solo en lo que va de año suman 75 feminicidios.

Señaló la necesidad de actuar con prontitud ante cada denuncia de amenaza o hecho de violencia cometido contra una mujer. “El ministerio público tiene que asumir que cada amenaza o acto de violencia tiene la potencialidad para convertirse en un feminicidio, y en ese sentido debe adoptar las medidas de prevención para evitarlo”, explicó.

Moreno sugirió el involucramiento de las comunidades para alertar a las autoridades pertinentes al ser testigos de casos de violencia machista en sus vecindarios. “Tenemos que partir de que no habrá lucha exitosa frente a la violencia contra la mujer mientras no involucremos a la ciudadanía y esta no la asuma como propia”, señaló Moreno en su comentario en la Súper 7 FM.

Por otro lado, el dirigente político resaltó la ausencia de una campaña de educación sobre la violencia machista, la cual debe incluir otras situaciones relacionadas como el matrimonio infantil, las uniones tempranas, el embarazo adolescente y la explotación y comercio sexual.

“El gobierno tiene que aumentar el número de casas de acogidas que le brinden a la mujer amenazada o violentada resguardo para ella y sus hijos frente a los hombres abusadores”, insistió.

Moreno aseveró que el nudo central del problema es la cultura machista, la desigualdad y la discriminación que padece la mujer en la sociedad dominicana, por lo que considera indispensables los esfuerzos y compromiso del gobierno dominicano para erradicar la violencia contra la mujer, atacando estas estas causas que la generan.