A casi 11 meses de las elecciones presidenciales y congresuales, y a ocho de las municipales; muchos son los dirigentes que ya se han declarado victoriosos en la contienda de 2024. Y es que para muchos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se irá en primera vuelta porque actualmente existe una oposición más dividida que nunca, sobre todo por el reciente impasse que se ha desatado por la propuesta de alianza municipal entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP).



Sin embargo, se les olvida que el PRM de 2024 no es el mismo de 2020. El PRM de 2024 ya tendrá cuatro años de gobierno, y por ende arrastrará el desgaste natural que ocasiona el poder. Además, es poco probable que unas elecciones municipales se vuelvan a suspender como ocurrió en 2020, lo cual en ese momento favoreció bastante al actual partido gobernante.



Sin mencionar la histórica abstención de un 45% de votantes en 2020, debido a la pandemia, y por qué no, al desgano político tras las fallidas elecciones municipales.



Es cierto que el PRM tiene puntos que le pudieran favorecer de cara a las próximas elecciones. Uno de ellos es que el presidente Luis Abinader ha preservado su figura de manera positiva ante las críticas que han salpicado a varios funcionarios de su tren gubernamental.



Pero también no es menos cierto que enfrentarse a un Leonel Fernández, tres veces presidente de la República; y a un Abel Martínez, que tiene atrás a un partido que se mantuvo durante dos décadas en el poder, no será un juego de niños.



Es mejor esperar a que se desarrollen los procesos y no desesperarse en hacer juicios sobre victorias o derrotas. Pues nadie sabe qué va a pasar en mayo de 2024, a menos que alguien tenga una bola de cristal.