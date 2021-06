"El punto es que le dije al presidente Putin que necesitamos tener reglas básicas que todos podamos obedecer", expresó.

"No me siento confiado", dijo mientras se aproximaba a la periodista. "Lo que he dicho es que su conducta cambiará si el resto del mundo reacciona a sus acciones, y esto perjudica su lugar en el mundo", dijo en tono enojado.