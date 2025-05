NUEVA YORK.- Una veintena de dominicanos pertenecientes al movimiento social «Acción Rápida» en esta ciudad, que dirige la líder comunitaria Dayanara Borbón, realizaron un piquete la mañana de este domingo en el lugar donde por tres días se efectuó la «Feria Inmobiliaria-Dominican House Fest.”

Los manifestantes, que se encuentran entre los 323 estafados con más de 17 millones de dólares (equivalente a más de mil millones de pesos dominicanos) por la empresa inmobiliaria INDISARD de la RD, acudieron con pancartas, brochure para distribuir y megáfonos frente a «Radio Hotel», ubicado en la calle 181 con la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan.

Entre las expresiones en los carteles figuraron: «Las ferias en NY sin ningún tipo de control»; «En RD no hay seguridad jurídica»; «Atención dominicanos, no te dejes engañar, no inviertas en RD»; «¿Y dónde están los diputados de ultramar?”, en referencia a Norberto Rodríguez, Kenia Bidó y Cirilo Moronta, todos del PRM por la circunscripción 1-EUA

Asimismo, «RD paraíso de las estafas inmobiliarias»: «¡Cuidado! andan detrás de tus taxes!», «Tu dinero, tu sueño; no a las estafas inmobiliarias», entre otras.

Además, vociferaban: «No hay seguridad, no inviertas en el país»; «Nosotros trabajando y ellos allá robando»;

Borbón declaró que el propósito del piquete, y de otros por hacer, es con la finalidad de que «no sigan engañando la comunidad». Estamos aquí no por nuestro caso, pero si por la comunidad».

“Ya nuestro caso está avanzado porque estamos en juicio de fondo; empezamos un proceso legal que estamos agotando, pero estas gentes vienen a venderle sueño a la comunidad, a quitarle el dinero de sus taxes”, especificó Borbón.

“Necesitamos que esas inmobiliarias tengan un seguro para poder venir a vender en Estados Unidos, porque no están en RD, que las leyes se la pasan por donde no les da el sol; estamos muy angustiado porque esta gente (estafadores) con dos años salen y a nosotros no se nos va a resarcir el dinero”.

“Hay personas de las estafadas que se han enfermado, otros han fallecido, nada pasa y ellos (estafadores) siguen sacándonos el dedo, burlándose. Nosotros seguiremos en la calle”, reiteró la aguerrida líder comunitaria.