La discriminación en el mundo hacia personas con condiciones distintas como el síndrome de Down las convierte en víctimas de indignantes actos guiados por la ignorancia de algunos. Así ocurrió en una escuela preparatoria de Illinois, Chicago, Estados Unidos donde un grupo de estudiantes grabó las agresiones hacia un alumno con esta condición.

El reprobable actuar de los jóvenes quedó captado en un video que comenzó a circular entre ellos. En el breve clip se puede ver a un grupo de aproximadamente 10 adolescentes en un baño de la Escuela Secundaria Comunitaria de York ubicada en Elmhurst, molestando a un joven con síndrome de Down. En los primeros segundos se puede ver cómo uno de ellos lo lanza con tal fuerza que termina en el piso.

Esta acción provoca el asombro y risa de todos los presentes, entre los gritos de los demás que alientan a que el agresor continúe el acto. Mientras tanto, el joven copn síndrome de Down agredido se levanta, se tapa los oídos y se encierra en uno de los baños.

Las indignantes imágenes comenzaron a circular entre la comunicad de la Escuela Secundaria Comunitaria de York hasta que llegó a las autoridades escolares.

Las respuesta de las autoridades

Ante lo ocurrido, los funcionarios escolares a través de la superintendente Keisha Campbell, dijeron lo siguiente mediante un correo electrónico dirigido a los padres. “Estamos profundamente decepcionados y entristecidos por las acciones de este pequeño grupo de estudiantes. El bullying, la intimidación y el acoso disminuyen la capacidad de aprendizaje de un estudiante y la capacidad de educación de una escuela. Tales comportamientos no se toleran y cualquier estudiante que elija participar en estos comportamientos enfrentará las consecuencias apropiadas”.

Por su parte, Shahe Bagdasarian el director de la Escuela Secundaria Comunitaria de York señaló que el equipo escolar inició una investigación inmediatamente después de recibir el informe: “Se contactó a los padres y se entrevistó a los estudiantes. Una vez que la escuela complete la investigación, se emitirán las consecuencias apropiadas para los involucrados”.

Se enteraron por redes sociales

Cris O’Connell, madre de familia, se enteró del incidente el lunes mientras navegaba por Facebook. Su hijo asiste al Centro de Transición de la Escuela Secundaria York, el cual atiende a estudiantes de 18 a 21 años con discapacidades intelectuales. O’Connell refirió que no recibió información sobre lo ocurrido el pasado jueves y cuestionó: “¿Por qué no recibí el correo electrónico? ¿Por qué no se explica esto a la gente? ¿Cuáles son las consecuencias?».

Asimismo, lo ocurrido provocó que los padres de familia compartieran sus experiencias sobre el acoso que viven sus hijos en dicho plantel, como Robin Petchul, quien refirió que sus hijas regresaron a casa molestas y decepcionadas al enterarse de lo sucedido en el baño, una de ellas externó el repudio que siente por uno de los involucrados en el ataque, con quien comparte clases.

El asunto escaló a tal grado que los mismo alumnos realizaron una petición a través de Change.org, en donde exigen una reforma y una mejor educación sobre empatía, intimidación y acoso. Hasta el momento recaudan cerca de de 8 mil firmas

Asimismo, los estudiantes organizan una huelga pacífica para el próximo viernes.