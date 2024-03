NUEVA YORK.- El alcalde de esta ciudad, Eric Adams, inauguró el pasado fin de semana las nuevas instalaciones de Grupo de Medios Global, Inc., que preside el periodista y empresario dominicano Erick Gutiérrez.

El Grupo de Medios aloja el canal televisivo Visión Global, la estación de radio Supra 97.3 FM, tres amplios y confortables estudios, la sala de redacción del periódico El Siglo y un salón de conferencia, con capacidad para más de 100 personas.

Adams, tras realizar el corte de la cinta, definió al periodista Gutiérrez como un incansable empresario de gran visión que ha logrado realizar un aporte extraordinario a la comunicación internacional al crear un canal de televisión que está a la altura de las más grandes plataformas televisivas.

Por su parte, Gutiérrez agradeció al ejecutivo municipal por su apoyo moral y haber encabezado el solemne acto.

Afirmó que siempre ha estado enfocado en que los dominicanos y latinos en general tengan una mejor plataforma televisiva a su alcance, lo que le llevó a trabajar incansablemente para lograr este gran sueño.

Expresó que Visión Global TV ofrece a los productores de televisión todas las comodidades y herramientas necesarias para realizar producciones de alta calidad, incluyendo tres estudios de televisión, salón de conferencias, camerinos y mucho más.

Este relanzamiento demuestra que los dominicanos en NYC tienen un canal que no tiene nada que envidiar a los grandes medios, que constituye la opción ideal para cualquier productor que busque un lugar donde realizar sus programas con todas las facilidades necesarias, dijo.

Entre los presentes en el acto estuvieron Frederick Martínez (El Pacha) y su productora Katia de los Santos, quienes son parte fundamental de la empresa, sostuvo Gutiérrez.

Las nuevas instalaciones de Grupo de Medios Global, Inc. están ubicadas en el 448 E. de la calle 173, casi esquina la avenida Park, segundo piso, en El Bronx.