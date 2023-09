Ciudad de Guatemala. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció que se está “viendo un golpe de Estado en curso” por las recientes acciones en contra de su partido, a poco menos de cinco meses para su investidura.



Arévalo de León acusó en rueda de prensa a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a un juez penal y a la Junta Directiva del Congreso, presidida por el partido oficial, como los promotores del golpe de Estado.



“Estas acciones constituyen un golpe de Estado, que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la Justicia en nuestro país”, dijo Arévalo de León, electo en el balotaje del pasado 20 de agosto.



El mandatario electo, del partido Movimiento Semilla, indicó que el golpe de Estado está fraguado también por el fiscal Rafael Curruchiche y “otros actores corruptos”, quienes intentan “romper el orden constitucional y violentar la democracia”.



Arévalo de León explicó que el “el grupo de políticos y funcionarios corruptos, que se niegan a aceptar este resultado, han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”.



De acuerdo con el actual diputado, el “golpe de Estado” se está “llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas, e ilegales, en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente”.



La OEA interviene



En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que otorga al secretario general del organismo, Luis Almagro, una mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala, en el que el actual mandatario, Alejandro Giammattei, debe ceder el mando al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.



La iniciativa, impulsada por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y la República Dominicana, fue aprobada por aclamación, es decir, con el aplauso de la mayoría de los embajadores que representan a los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece a la organización pero no participa desde 1962).



La resolución pide a Almagro, que viajará a Guatemala la semana próxima para supervisar la transición, que se reúna con representantes del Ministerio Público (Fiscalía), acusado de haber emprendido una persecución penal contra el Movimiento Semilla desde que Arévalo de León pasó a la segunda vuelta electoral en los comicios del 25 de julio.



Específicamente, el texto le solicita que traslade al Ministerio Público “la importancia de la separación de poderes” por ser “esencial para el ejercicio de la democracia” y, además, que destaque que “el uso del ordenamiento jurídico como una herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable”.



Este mismo lunes, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió de manera provisional el partido de Arévalo de León, el Movimiento Semilla, un dictamen sin precedentes que ha creado una situación de incertidumbre y que ha hecho que expresen serias preocupaciones varios países, incluido EE.UU., Canadá, Chile y Bolivia. Además, el miércoles, el Congreso de Guatemala acordó no reconocer a la bancada del Movimiento Semilla por orden del juez penal Fredy Orellana, acusado de socavar la justicia y de corrupción por el Departamento de Estado de EE.UU.

Superó a Sandra Torres en la segunda vuelta

Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2,5 millones de votos a su favor y superó por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).



Torres Casanova sigue sin reconocer su derrota y ha agitado el fantasma del fraude electoral, algo que rechaza de lleno la Misión de Observación Electoral de la OEA que estuvo presente durante el proceso.

El próximo 4 de septiembre se iniciará el proceso de transición para que pase el poder de Giammattei a Arévalo de León, que deberá tomar posesión junto a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, el 14 de enero de 2024.



Almagro ya visitó Guatemala a días de la segunda vuelta electoral y se reunió entonces con varios importantes actores el país. El subsecretario de Estado de Gestión y Recursos de Estados Unidos, Richard Verma, viajará entre los próximos 5 y 8 de septiembre a Colombia y Guatemala para reafirmar el compromiso estadounidense en favor de la democracia, indicó este viernes el Departamento de Estado.