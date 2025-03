Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, dejó en el aire que un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania implicaría casi con certeza que Kiev tendría que ceder territorios.

En una entrevista con Fox News el jueves por la noche, Waltz fue consultado por el presentador Sean Hannity sobre lo que contendría un posible acuerdo para terminar con el conflicto ucraniano.

“Me imagino que el hecho de que Ucrania sea parte de la OTAN no va a suceder, y me imagino que partes, tal vez la región de Donbass en particular o áreas que están densamente pobladas por personas de Rusia, que irían a [Vladímir] Putin en cualquier acuerdo negociado. ¿Me equivoco en mi conjetura?, preguntó el presentador.

“No hay sorpresa, no te equivocas en nada de eso”, respondió Waltz a esa consulta. Y agregó: “Lo importante es que estamos discutiendo todas esas cosas con ambas partes. Estamos teniendo esas discusiones con nuestros homólogos rusos”.

“Estamos teniendo esas discusiones con nuestros homólogos ucranianos y estamos presionando a ambas partes junto con el presidente Trump, el negociador en jefe, que está decidido a poner fin a esta guerra”, continuó.

Aunque señaló eso, en el mismo programa, Waltz se negó a facilitar mayores detalles sobre avances en el proceso de resolución pacífica del conflicto, sobre el que —dijo— Washington mantiene “un cauto optimismo”. “No voy a anunciar ni a negociar nada en la televisión nacional, desde luego no antes que el presidente [Trump], pero tenemos un cauto optimismo“, afirmó el funcionario estadounidense.

Señaló además que en unas negociaciones “por supuesto, ambas partes van a tener sus demandas y, por supuesto, ambas partes van a tener que hacer algunas concesiones”.

Diálogo positivo

Por otro lado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, adelantó este viernes que el diálogo que mantuvieron en la noche de ayer Putin y el enviado especial de EE.UU. para Oriente Próximo, Steve Witkoff, fue “positivo y productivo”.

“Ayer tuvimos una interacción muy positiva y productiva entre el presidente Putin y el enviado especial Witkoff. […] Estamos examinando la postura rusa más detenidamente y el presidente [Trump] determinará cuáles serán los próximos pasos”, afirmó el alto funcionario.