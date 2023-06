Nairobi, 17 jun (EFE).- El Ejército de Uganda informó hoy de que aumentó de 37 a 41 el número de personas muertas la pasada noche en un ataque a una escuela de educación secundaria en el oeste del país cometido por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde de lazos difusos con el Estado Islámico (EI).



El «ataque terrorista» sacudió la escuela privada de Lhubiriha, en la localidad de Mpondwe, a unos dos kilómetros de la frontera con la República Democrática del Congo (RDC), indicó a primera hora de la mañana la Policía en su cuenta de la red social Twitter.



El teniente general Dick Olum, comandante de las fuerzas ugandesas que combaten junto al Ejército de RDC en territorio congoleño contra las ADF, afirmó después que los atacantes mataron a 37 estudiantes, un guardia de seguridad y otras tres personas de la comunidad.



«Perdimos veinte chicas en el acto. Respecto a los chicos, diecisiete de ellos murieron por el fuego» que los terroristas causaron en su dormitorio, declaró Olum a los periodistas en la zona del atentado, donde los militares han acordonado la escuela, al precisar que tres muchachos lograron huir y salvar la vida.



«Sospechamos que secuestraron a unos seis estudiantes y pueden haber tomado a miembros de la comunidad en el camino», agregó el teniente general.



Anteriormente, el portavoz del Ejército ugandés, brigadier general Felix Kulayigye, había afirmado en un comunicado que, «desafortunadamente, 37 cuerpos han sido descubiertos y llevados a la morgue del hospital de (la urbe de) Bwera».



Preguntado por EFE si todas esas víctimas son estudiantes, el portavoz respondió por teléfono con un escueto «sí», sin dar más explicaciones.



La Policía ugandesa explicó que «se quemó un dormitorio y se saqueó una tienda de alimentos» en la escuela.



«También se recuperaron ocho víctimas, que permanecen en estado crítico en el hospital de Bwera», apuntaron las fuerzas del orden.



La Policía señaló, asimismo, que ese cuerpo de seguridad y el Ejército ugandés iniciaron una «intensa persecución» de los atacantes hacia el congoleño parque nacional de Virunga.



«Ofrecemos nuestro más sentido pésame a las familias de los que han sido asesinados, y ofrecemos nuestras oraciones y pensamientos a los que han resultado heridos», añadió el comunicado de la Policía.



En su comunicado, Kulayigye afirmó que el atentado ocurrió en torno a las 23:30 hora local (20:30 GMT), que tres personas fueron rescatadas vivas (aparte de los ochos heridos graves hospitalizados) y que los atacantes secuestraron a seis personas.



«La información de inteligencia reveló que este ataque fue (cometido) por supuestos miembros de las rebeldes ADF que eran unos cinco», indicó el brigadier general.



El diario estatal ugandés New Vision elevó la cifra de muertos a 42 sin especificar sus fuentes y, según ese recuento, habrían muerto 39 estudiantes, dos residentes y un guardia de seguridad.



«Los rebeldes preguntaron por musulmanes entre los estudiantes, pero no había ninguno», declaró al periódico el alumno Mumbere Bright, que sobrevivió al ataque en el dormitorio ocultándose entre los cadáveres de otros estudiantes asesinados.



«Los rebeldes dijeron que no matan a compañeros creyentes. Mataron a todos los estudiantes a la vista usando machetes, hachas y objetos afilados», añadió Bright.



Las Fuerzas Democráticas Aliadas son un grupo rebelde de origen ugandés, pero en la actualidad tienen sus bases en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y la vecina Ituri, cerca de la frontera que la RDC comparte con Uganda.



Sus objetivos son difusos más allá de una posible vinculación con el Estado Islámico (EI), que en ocasiones se responsabiliza de sus ataques.



Aunque expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.



Según el Barómetro de la Seguridad de Kivu (KST, en sus siglas en inglés), las ADF son responsables de al menos 3.850 muertes en 730 ataques perpetrados en la RDC desde 2017.



Además, las autoridades ugandesas han acusado al grupo de organizar ataques dentro de su territorio, incluidos dos atentados suicidas en Kampala en noviembre de 2021 y asesinatos por parte de motoristas armados contra altos funcionarios.



Para terminar con las ADF, los ejércitos de la RDC y Uganda empezaron en noviembre de 2021 una operación militar conjunta en suelo congoleño que sigue en curso, si bien los ataques rebeldes no han cesado.



Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de la ONU en la RDC (Monusco), con unos 16.000 uniformados sobre el terreno. EFE