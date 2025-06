Avanza en el Parlamento iraní el plan para suspender la cooperación con el OIEA

El Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó este lunes el esquema general de un proyecto de ley con el que se pretende suspender íntegramente la cooperación de Teherán con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), informa Tasnim, que cita al portavoz del comité, Ebrahim Rezaei.

De acuerdo con el alto funcionario, la iniciativa legislativa, que todavía debe ser aprobada en la plenaria del Legislativo, proscribe la instalación de cámaras de vigilancia, la autorización de inspecciones y la presentación de informes ante la OIEA hasta tanto no se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares de Irán.

El estatus del programa nuclear de Irán ha estado en medio del conflicto derivado del ataque no provocado que perpetrara Israel contra ese país el pasado 13 de junio. Así, mientras Teherán insiste en que sus desarrollos nucleares tienen fines pacíficos y que no renunciará al enriquecimiento de uranio, Washington y Tel Aviv han afirmado que está cerca de producir un arma nuclear, aunque la OIEA sostuvo que no dispone de evidencia que permita concluir que Irán trabaja en la producción de armamento nuclear.

En este marco, la Aviación estadounidense bombardeó el pasado sábado las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahán. El presidente Donald Trump calificó la operación como “exitosa” y aseveró en varias oportunidades que los daños fueron “monumentales” y que las instalaciones quedaron inutilizadas, lo que ha sido matizado por medios de prensa oficiales. Mientras, la OIEA asegura que tiene evidencia del impacto de proyectiles geotérmicos, pero admite que todavía no ha podido cuantificar los daños.

Varios políticos y líderes mundiales han condenado las acciones, tanto de Tel Aviv como de Washington, calificándolas de “peligrosa escalada” y “acto criminal”. A las voces críticas se sumaron China, Rusia, Cuba, Chile y Venezuela, entre otras naciones, así como el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.