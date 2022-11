Email it

Sharm el Sheij. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha eclipsado, con un discurso plagado de arengas a favor de la lucha global contra el cambio climático, los alarmantes datos del último informe de global Carbon Projet que alertan de que las emisiones de CO2 se mantienen en niveles récord y crecerán un 1 % en 2022.



La intervención de Biden en la cumbre del clima de Egipto (COP27) tuvo lugar ante un auditorio repleto de asistentes que han interrumpido con aplausos su oratoria en varias ocasiones.



“Estados Unidos está actuando y todos tienen que actuar” en la lucha contra el cambio climático, aseveró Biden, que en un mensaje a los países avanzados ha dicho que “si se puede financiar el carbón en los países en desarrollo, no hay razón para no financiar” el despliegue de energías limpias en ellos.



“Para doblegar la curva de emisiones, todos los países tienen que actuar. En esta reunión debemos renovar y elevar nuestras ambiciones climáticas. Estados Unidos está actuando, todos tienen que actuar. Es un deber y responsabilidad de liderazgo global”, según Biden, que durante su intervencióntuvo un lapsus y reconoció que estaba leyendo el telepromter.



Los países en posición de ayudar deberían estar ayudando a los países en desarrollo para que puedan tomar decisiones climáticas decisivas, según Biden, que, por contra, no ha aludido a una cuestión central de la COP27, compensar a los países más vulnerables por los daños y pérdidas que provocan en su territorio los efectos del cambio climático.



El presidente de Estados Unidos se disculpó porque su país se retirara del Acuerdo de París bajo la presidencia de su predecesor, Donald Trump, y ha asegurado que cumplirán sus compromisos de reducción de emisiones para 2030.



“Levantamos el vuelo para hacer nuestra parte, para evitar el infierno climático del que nos advirtió apasionadamente el secretario general de las Naciones Unidas a principios de esta semana”, ha afirmado Biden.