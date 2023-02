Email it

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, empezó este martes su discurso sobre el estado de la Unión hablando de cómo la economía ha mejorado en los dos últimos dos años y proclamando que la covid-19 ya no controla la vida de los estadounidenses.

«Hace dos años, nuestra economía se estaba tambaleando. Mientras estoy aquí esta noche, hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos, más trabajos creados en dos años que cualquier otro presidente ha creado en cuatro años», dijo Biden ante las dos cámaras del Congreso.

«Hace dos años, la covid había cerrado nuestros comercios, había cerrado nuestras escuelas, y nos había robado tanto. Hoy, la covid ya no controla nuestras vidas», añadió.

Biden empezó su discurso con reconocimientos a los líderes de los partidos demócrata y republicano en el Congreso.

Antes de comenzar su discurso dedicó varios saludos y tuvo una mención especial para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, que ha asumido el cargo después de que los republicanos ganaran la mayoría en esa cámara en las pasadas elecciones de noviembre.

Y también dedicó unas palabras a la antecesora de McCarthy, Nancy Pelosi, la «mejor» presidenta que según Biden ha tenido esta Cámara.

«El conflicto no nos lleva a ninguna parte»

El presidente de EE.UU, Joe Biden, hizo un llamamiento al diálogo entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense, ya que, advirtió «el conflicto no lleva a ninguna parte».

«Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte», apuntó el mandatario en su discurso sobre el Estado de la Unión a los representantes de las dos cámaras, a los que les dio un mensaje claro: «si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este».

Edificios federales se harán con material «hecho en EEUU»

Biden anunció que el acero, cemento y otros materiales que se usen para construir edificios del Gobierno federal deberán ser fabricados en Estados Unidos, en un mensaje de tinte proteccionista.

«Esta noche estoy anunciando nuevos estándares para pedir que todos los materiales de construcción usados para infraestructuras federales estén hechos en Estados Unidos», dijo Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso.

En otro orden, el presidente estadounidense advirtió que vetará los intentos de revocar su ley de reducción de la inflación, sobre todo si buscan impedir la reducción de los precios de los medicamentos.

«Algunos miembros (del Congreso) están amenazando con retirar la ley de reducción de la inflación. No se equivoquen, si intentan hacer algo para aumentar el costo de los medicamentos, lo vetaré», advirtió en su discurso sobre el estado de la Unión.

Por igual, propuso en su discurso sobre el Estado de la Unión cuadriplicar el impuesto sobre la recompra de acciones corporativas para incentivar a largo plazo las inversiones.

«Seguirán teniendo beneficios considerables. Acabemos el trabajo y cerremos las vías que permiten a los muy ricos evitar pagar sus tasas», señaló añadiendo que nadie que gane «menos de 400.000 dólares al año» verá aumentados sus impuestos «ni un solo penique». EFE